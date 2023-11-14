Дизайнеры перечислили неактуальные в 2024 году тренды в интерьере
В 2024 году актуальность потеряют монохромные цветовые решения в дизайне, а также открытые полки и стеллажи. Эти и другие устаревшие тенденции в интерьере перечислили дизайнеры Мелисса Энгельке и Мина Лисанин изданию Insider.
По мнению Энгельке, тренд на использование открытых полок в интерьере был коротким, и уже в следующем году в моду вернутся более практичные стеллажи и шкафы с закрытыми фасадами.
«Открытые стеллажи в любой комнате притягивают пыль и смотрятся неопрятно», — считает дизайнер.
Еще один неактуальный тренд, уверена Энгельке, — это декоративные наклейки для стен и яркие обои с узорами. Более актуальным вариантом для создания акцентной стены дизайнер назвала фрески.
Также не прибавит свежести ремонту мебель из ротанга, уверена Энгельке. Она объяснила, что в последние годы эта мебель стала настолько популярной, что превратилась в антитренд.
«Лучше всего комбинировать ротанг с другими элементами и не делать его центром внимания», — посоветовала дизайнер.
В свою очередь, Лисанин добавила, что постепенно теряет актуальность монохромный дизайн, когда стены, потолок, мебель и предметы декора выдержаны в одном цветовом решении. По ее мнению, такие помещения выглядят замершими и неуютными. Чтобы освежить подобный дизайн, она посоветовала добавить в интерьер цветовые акценты, разные материалы и фактуры.