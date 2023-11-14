Эксперты поделились эффективным методом избавления от пауков в доме
Пауки являются безвредными насекомыми, однако их наличие в доме радует далеко не всех. Как от них избавиться с помощью имеющихся в арсенале каждой домохозяйки средств, пишет издание Mirror.
Для изготовления смеси потребуется яблочный уксус и средство для мытья посуды. Нужно смешать один стакан воды с одним стаканом уксуса и добавить в смесь две капли моющего средства. Далее нужно вылить получившуюся жидкость в пульверизатор и обильно распылить ее по дому.
"Сильный запах яблочного уксуса отпугивает большинство домашних насекомых и особенно эффективен в сочетании с гелем для мытья посуды", – уверяют эксперты.
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