Эксперты поделились эффективным методом избавления от пауков в доме

Пауки являются безвредными насекомыми, однако их наличие в доме радует далеко не всех. Как от них избавиться с помощью имеющихся в арсенале каждой домохозяйки средств, пишет издание Mirror.

Для изготовления смеси потребуется яблочный уксус и средство для мытья посуды. Нужно смешать один стакан воды с одним стаканом уксуса и добавить в смесь две капли моющего средства. Далее нужно вылить получившуюся жидкость в пульверизатор и обильно распылить ее по дому.