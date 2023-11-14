Как вырастить укроп без зонтиков

Пряные травы – лучшая добавка к любому блюду. Свежесрезанная зелень добавляет в пищу витаминов и придает особый вкус. Поэтому опытные дачники выделяют сразу пару грядок на укроп, чтобы весь сезон срезать и пускать на стол.

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Однако есть у культуры и минус – она быстро созревает и пускает зонтики. Нежные зеленые веточки становятся жесткими, желтыми, почти непригодными в пищу. Этим вопросом озаботились селекционеры и вывели особые беззонтичные сорта. Самые популярные среди них:

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Аллигатор - зелень можно начинать собирать через 45 дней после появления всходов, семена (зонтики) появляются только через 110-115 дней.

Буян - первая зелень готова к употреблению через 58-65 дней после появления ростков, а зонтики с семенами в открытом грунте могут вообще не созреть.

Голдкрон - первую зелень можно срезать через 40-45 дней после появления всходов, а семена собирать через 65-70 суток.

Чтобы получить густую пушистую грядку, на которой зеленеет сочный укроп, следуйте основным правилам посадки.

Семена укропа покрыты оболочкой из эфирных масел. Пока она не растворится, всходов не будет. Поэтому перед посадкой рекомендуется замочить семена на двое суток в воде комнатной температуры, и менять воду каждые 6-8 часов. Как только масляная оболочка растворится, поместите семена в 3%-ный раствор перекиси водорода на 5 минут и промойте под проточной водой. Слегка подсушите и можно высаживать.

Для грядки под укроп выбирайте солнечный участок с рыхлой почвой. Перед высадкой лучше добавить в грунт нитрофоску (50 граммов на 1 кв. метр) и раствор коровяка в пропорции 1:10 (ведро на квадратный метр);

Высеивают укроп бороздками на расстоянии 20-30 сантиметров друг от друга. На дно каждой бороздки плотно уложите семена, присыпьте землей и хорошенько утрамбуйте грунт. Первые всходы должны появиться спустя пять дней.

В процессе роста укроп регулярно, не реже двух раз в неделю, поливают, пропалывают и рыхлят грунт.

Если вам не удалось купить сорта укропа без зонтиков, попробуйте продлить период появления зелени у традиционных зонтичных сортов. Самый популярный способ – высевать семена не одновременно, а с интервалом в две недели. Второй вариант – обломать верхушку растения, когда на укропе начнет формироваться соцветие. В этом случае вместо стрелки с зонтиками начинают расти боковые побеги.