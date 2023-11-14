Априум, черевишня или йошта: что посадить на следующий сезон

Если вы уже начали подумывать о том, какие новые деревья посадить на участке на следующий сезон, но классические яблони, сливы, вишни уже растут в вашем саду, попробуйте поэкспериментировать и вырастить необычные гибриды. Многие из них способны превзойти родительские культуры по качеству плодов и устойчивости к различным недугам - все благодаря усилиям селекционеров.

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Априум. Этот сладкий заморский фрукт вобрал в себя лучшие качества абрикоса и сливы. Плоды внешне напоминают необычный нектарин с ярко-оранжевой кожицей с румянцем, средний вес одного гибрида - от 50 до 80 граммов. Мякоть красноватая или розоватая, сладкая, сочетает в себе вкус сливы и абрикоса, оставляет легкое апельсиновое послевкусие.

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Дерево априума вырастает всего 2-2,5 метра в высоту, поэтому плодоносить начинает быстро, спустя 2 года будет первый урожай. Гибрид любит хорошо освещенные места, закрытые от сквозняков и без избыточной влаги. В посадочную яму лучше добавить компост или перегной.

Еще один плюс априума – зимостойкость, он способен выдержать морозы до минус 23С.

Самые популярные у нас сорта - Алекс, Априбель, Колибри, Корона.

Черевишня, ее еще называют гибрид дюк. Родительские культуры – черешня и вишня. Главный плюс такого соединения – устойчивость к главным недугам вишни: монилиозу, коккомикозу, вишневой мухе. Плоды у дерева крупные, как черешня, но имеют легкую кислинку от вишни. Гибрид дюк начинает плодоносить спустя 2-3 года после высадки и отличается высокой урожайностью: при хорошем уходе можно собрать до 20 килограммов ягод за сезон. А еще черевишня выдерживает морозы до минус 30 градусов.

Самые известные сорта - Дородная, Ивановна, Спартанка, Чудо-вишня, Краса Севера, Прекрасна.

Йошта. Такое необычное название получил гибрид смородины и крыжовника. Селекционеры старательно боролись с колючими ветками крыжовника, поэтому скрестили его со смородиной. Йошта взяла лучшие качества обоих культур – зимостойкость, устойчивость к болезням и атакам тли, почкового клеща. Кусты вырастают высокими – до 1,5 метров в высоту, быстро начинают цвести и дают ягоды уже на третий год после посадки.

У йошты есть одна особенность, которую обязательно учитывать: посаженная без материнского растения рядом она откажется плодоносить. Поэтому рекомендуется сажать вместе с ней куст черной смородины или крыжовника. Лучшими сортами признаны Йохини, Крона, ЕМБ, Моро, Рекст.

Падоцерус (Церападус) – гибрид черемухи и вишни. Соединил эти две культуры известный селекционер Иван Мичурин. Два названия одного гибрида обусловлены тем, какое растение выступает в качестве материнского: если это вишня – церападус, если черемуха – падоцерус.

Ягоды вырастают некрупные, с тонкой глянцевой кожицей и темно-красной мякотью. В свежем виде они не отличаются особо приятным вкусом, зато заготовки из них выходят - пальчики оближешь! Варенье, компоты, джемы. Ягоды обладают сладко-терпким вкусом, сочной мякотью и тонким ароматом черемухи.

Гибрид отличается неприхотливостью в уходе, мощной корневой системой и морозостойкостью. Самые популярные сорта - Долгожданная, Жар-птица, Корона, Новелла.

Плумкот. Это тоже гибрид сливы и абрикоса, но здесь плоды вобрали больше качеств сливы. Мякоть у них сочная, розоватая или темно-пурпурная, тонкая кожица, а главное – нет характерной сливовой кислинки. Сами плоды крупные – до 100 граммов.

Высаживать гибрид лучше всего в местах, где прямое солнце будет попадать на деревья до 6-8 часов в день. В посадочную яму стоит добавить органику - 1-2 ведра компоста, а также калийные и фосфорные удобрения. Лучшие сорта для наших условий - Валентин, Кубанский, Триумф.

Полверия. В этом гибриде селекционеры соединили рябину мучнистую и грушу. Получилось довольно высокое дерево, которое вырастает до 12 метров высоту. Плоды полверии похожи на грушу, но меньше по размерам, всего 30-50 граммов, и собраны в кисти по 4-5 штук. Созревают в начале сентября. Мякоть гибрида мягкая, сочная, со сладковатым десертам привкусом без горечи.

Главное достоинство культуры – устойчивость к большинству грибковых болезней: ей не страшны парша, септориоз и ржавчина.