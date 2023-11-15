Эксперты указали на способы избавиться от опасной бытовой плесени

Из-за появившейся в доме или квартире плесени у человека могут возникнуть одышка, зуд, заложенность носа и другие неприятные симптомы, предупредил терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Линар Яруллов. На способы избавиться от опасной бытовой плесени он указал россиянам в комментарии для «Ленты.ру».

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Идеальные условия для размножения плесени — влажность и темнота, рассказал врач. По его словам, грибки растут на стенах и потолках, на древесине и текстиле, при этом могут появиться в любой комнате, но особенно часто плесень встречается в ванной.

Токсины плесени могут вызвать у людей с аллергией или астмой одышку и лихорадку, что в крайнем случае потребует уже медицинской помощи. Если не устранять плесень, есть большой риск обострения хронических заболеваний, а также развития грибковых инфекций — от поражения дыхательных путей до токсического поражения желудочно-кишечного тракта, — говорит Линар Яруллов.

Первым шагом в борьбе с плесенью является устранение источника влажности, заявил Яруллов. Для этого, по его словам, необходимо регулярно проветривать помещения и делать в них уборку.