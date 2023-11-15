Эксперты предупредили об опасности ковров в интерьере

Украшение любого дома или рассадник опасных для здоровья веществ? И то и другое, особенно если игнорировать тщательную уборку. Об этом рассказали ведущие программы «Жить здорово!».

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Мало того что ковры часто бывают рассадником пылевых клещей, оказалось, что они способны накапливать табачный дым и затем выделять канцерогены. Об этом говорят результаты последних исследований.

«Дым всасывается, оседает на ковер, потом что делает ковер? Он его просто выделяет, и люди вдыхают еще раз эти канцерогены. Нужно понимать, что ковер впитывает в себя дым, а потом мы этим дышим», — объяснил кардиолог Герман Гандельман.

По словам экспертов, ковер в доме повышает риск бронхиальной астмы на 40%.

К счастью, есть способы себя обезопасить. Во-первых, для качественной очистки ковров необходим пылесос с парогенератором, причем температура пара должна быть не ниже 55 градусов. Если такового нет, убедитесь, что ваш пылесос оборудован HEPA-фильтром.

И наконец, раз в год ковер лучше доверить профессионалам: сдать его в химчистку.