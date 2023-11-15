Как простые вещи влияют на наше настроение

Чувство уюта в доме складывается из мелочей: это и цвета в интерьере, и формы, и звуки, и запахи. Любая деталь может настроить на нужный лад или, наоборот, выбить из колеи. Дизайнеры и психологи сходятся во мнении, что осознанный подход к сочетанию цвета, звука и запаха способствует сотрудничеству человека и окружающего пространства. Как создать благоприятную атмосферу в одном из самых важных мест в нашей жизни с помощью простых и доступных всем вещей — рассказывает писательница Диана Ходаковская.

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Запахи, звуки, ритуалы и обереги

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В жизни каждого человека, вне зависимости от его религиозных взглядов и мировоззрения, есть определенные ритуалы, не всегда совершаемые осознанно. Как бы ни менялись взгляды людей, приметы, суеверия и обереги оказываются крайне живучими даже в современном обществе. Скрестить пальцы или постучать по дереву, посмотреться в зеркало, если вернулся домой, обойти стороной черную кошку или подергать себя за чуб, если рассыпалась соль. Попросить домового отдать потерянную вещь или ни в коем случае не есть с ножа. Знакомо?

В приметы можно верить или не верить, но какие-то личные ритуалы есть у многих, и у многих они идут из прошлых поколений.

Наследие прошлого

В прошлые века люди перекрещивали кочергу и веник в окне или проеме двери, окуривали углы полынью, окропляли святой водой или прозванивали колокольчиком и никогда ничего не передавали через порог. С порогом вообще связано много примет, и не только с тем, что стоять в дверях неудобно. В поверьях наших предков, порог — это граница и между жилищем и внешним пространством, и между живым и загробным миром. Считается, что в дохристианскую эпоху под порогом захоранивали сожженный прах предков, чтобы они тоже оставались в обережном периметре рода. Поэтому на порог недопустимо было наступать, через него, считалось, нельзя здороваться или передавать вещи. Порог помогал отвадить чужаков и людей с недобрыми намерениями и оберегал жилище от злых духов. Сейчас большинство в это не верит, предков давно хоронят на кладбищах, но разговаривать через порог по-прежнему считается у многих плохой приметой.

На подсознательном уровне большинство людей страшит опасность получить какой-то энергетический удар извне: отсюда распространенность веры в сглаз или порчу. В прошлые эпохи недоброжелатели могли делать людям подклады — подбрасывать вещи, заговоренные на неприятности. Например, на свадьбе или во время новоселья под ноги могли подкинуть комок смешанной собачьей и кошачьей шерсти — чтобы молодая семья или новоселы жили «как кошка с собакой». Сейчас вряд ли кто в здравом уме будет так делать, но в чистом доме, где нет ничего лишнего, легче заметить любой мешающий предмет и избавиться от него.

Защитные ритуалы и рецепты

Защититься от воздействий помогают ритуалы — в разных религиозных традициях они свои. Некоторые обходят дом с церковной свечой, осеняя крестом дверные проемы. Также существует обряд очищения водой, в которой потушены девять спичек и/или добавлена четверговая соль. Делать это можно как минимум дважды в год — весной перед Пасхой и осенью накануне Ноябрьских дедов. Если человек пережил сильное эмоциональное потрясение (разрыв отношений, увольнение, отчисление из института, смерть близкого, серьезную ссору), некоторые проводят ритуальную чистку.

В Васту, индуистской системе дизайна помещения, считается, что пропевание или проговаривание добрых слов помогает наполнять жилище. Во многих восточных культурах большое внимание уделяется звукам, извлекаемым из традиционных музыкальных инструментов: гонга, поющих тибетских чаш, барабанов, бубнов, колокольчиков, варганов. Звукотерапия расслабляет, убирает эмоциональное и физическое напряжение, помогает ощутить целебный эффект, очищает ауру помещения или человека. Если у кого-то дома напряженная атмосфера, то звон чаш или удары в бубен не заменят разговоров по душам или похода к семейному психологу, но помогут ослабить эмоциональные узлы.

Если в новом жилище хочется наполнить атмосферу гармонией и благостью, на помощь опять придут звуки. Конечно, и ремонт, и уборка, и украшение помещения играют огромную роль, но те же звуки природы, капли дождя, журчание воды, пение птиц, шорох трав оказывают исключительно благотворное влияние на физическое и эмоциональное состояние дома и человека.

Хорошо подходят для работы с пространством знахарские или шаманские методики — нашептывания, молитвы, окуривание травами, ароматическими палочками и свечами. Такие практики известны с древности в разных культурах. Некоторые обходят дом с кадильницей с зажженным ладаном. Считается, что дым ладана доносит молитвы к Богу: именно поэтому его используют в христианских храмах. Кроме того, его аромат благотворно воздействует на нервную систему и помогает бороться с депрессией. Считается, что ладан выравнивает ауру дома, особенно после визитов людей с тяжелой энергетикой.

Также полезно жечь шалфей, благо он продается в аптеках, чайных и травяных магазинах. Можно поджечь траву в керамическом блюдце, окурить этим дымом руки и тело, потом пройтись по дому, можно окурить им гостей. При встречах женским кругом аромат шалфея придает беседам более глубокий смысл и настраивает на нужный лад.

Надежным защитником от порчи, сглаза, завистников и недоброжелателей считается можжевельник. Эфирное масло можжевельника ароматизирует и дезинфицирует воздух, поднимает настроение и помогает бороться с простудными заболеваниями.

Хранителем семейного благополучия и любви считается розмарин, он же настраивает на самореализацию и развитие талантов.

Чабрец — еще одно средство для снятия стресса, некоторые считают, что он способен помогать от порчи и задабривать домового. Даже если вы не верите в домовых, успокоиться и крепко спать он точно помогает.

В славянской традиции еще одним оберегом от злых духов являлась соль. Она хранилась на столе в открытой солонке и олицетворяла стихию земли в доме. Но у соли есть и немало других приятных ассоциаций. Морская соль навевает вибрации отдыха, моря, пляжа, она хороша для очистки кожи и борьбы с бактериями. Солевой спрей из двух столовых ложек серой морской соли, 20 капель эфирного масла белого шалфея и пара капель лаванды на литр воды — отличное средство для очистки дома как в гигиеническом, так и в энергетическом плане. Правда, проветрить комнату после него все же не мешает.

От неприятных ощущений и негативной атмосферы в пространстве помогает полынь. Пучок полыни над дверью или сухой букет в вазе — защита от негативных влияний. Окуривание дымом этого растения — идеальное средство против конфликтов, навязчивых мыслей и болезненных состояний.

Некоторые сочетают методы ароматерапии и аромадизайна с религиозными либо эзотерическими ритуалами: кому-то ближе работа с биоэнергетиком, кому-то — освящение дома служителем церкви традиционной конфессии. Но некоторые универсальные советы по подбору ароматов подходят людям любых мировоззрений — даже закоренелым материалистам.

Как ароматы действуют на человека

Часто запахи — это воспоминания. Каждый дом пахнет теми, кто в нем живет. Например, бабушкин дом всегда пахнет по-особому, не только пирогами и вкусностями, но и каникулами, объятиями с дорогими людьми, бабушкиной заботой и любовью. Парфюм с травяными нотками может напоминать его носителю о детстве в деревне, стогах сена и скошенной траве, аромат костра и дымка — о походах и путешествиях. Запахи и вкусы способны мысленно переносить нас в те времена, когда мы чувствовали себя хорошо.

Ароматы оказывают действие не только на энергетику или психоэмоциональное состояние, но также позволяют справиться с болезнями, например, снимают симптомы простуды или головной боли. С помощью запахов можно улучшить концентрацию внимания, создать настроение праздника, сфокусироваться на цели. Запахи хвойных, печенья, специй для глинтвейна создают новогодне-рождественскую атмосферу, запахи цветов — настроение для романтического вечера.

Какие ароматы подходят для разных помещений дома?

Кухня

Ароматы на кухне стоит выбирать, отталкиваясь от дизайна и атмосферы. На кухне в минималистичном стиле хорошо раскроется запах лимона. Он обладает тонизирующим действием и с началом каждого дня настраивает на деловой лад. Если хотите менее «стерильный» запах, можно добавить эфирное масло герани.

Если же интерьер кухни предполагает более теплую и домашнюю атмосферу, с убранством из дерева, ткани, домашними заготовками, то ощущение уюта добавят масла кардамона, корицы, пачули и базилика.

Детская и кабинет

Варианты ароматов для маленьких детей — жасминовое, апельсиновое, лавандовое и ванильное масло. Все они создают радостную атмосферу и дарят ощущение безусловной любви и защиты, так важное для малышей. Выбор конкретного масла зависит от характера ребенка. Ваниль — наиболее универсальный вариант, апельсин — бодрящее средство для неторопливых и меланхоличных детей, лаванда — идеальное успокоительное для тех, кто легко возбуждается.

После болезни и при переутомлении и детям, и взрослым идеально подходит масло ромашки голубой.

Школьникам для активации ума и большей усидчивости подойдет смесь из 5 капель апельсина, 3 капель базилика и 1 капли розмарина. На творческий лад (например, если надо написать сочинение или доклад на интересную тему) настраивает другая смесь: 1 капля цитронеллы, 5 капель апельсина или 2 капли нероли. Те же самые сочетания подойдут и взрослым для рабочего кабинета, в зависимости от того, какая работа их ждет — более творческая, требующая полета мысли, или более рутинная и требующая концентрации на деталях.

Спальня

Для ровного и глубокого сна подойдут масла ромашки голубой и ветивера. Привычные многим любителям ароматов апельсин, розмарин и лаванда — идеальный вариант, если навязчивые мысли мешают уснуть.

Для романтической ночи идеально следующее сочетание: 1 капля шалфея, 2 капли иланг-иланг, 0,5 капли цитронеллы. Но чтобы оно настроило на нужный лад, все участники должны быть отдохнувшими, в противном случае вместо любви и ласки вас ждет глубокий сон.

Гостиная

Аромадизайн гостиной зависит от того, что именно планируется в ней делать. Для приема гостей и дружеских встреч хороша композиция из 1 капли тимьяна, 5 капель жасмина и 5 капель апельсина.

Теплую атмосферу семейного праздника или встречи с родственниками создаст сочетание 5 капель апельсина, 2 капель можжевельника, 2 капель масла чайного дерева и 1 капли фенхеля.

Для деловой встречи за чашкой кофе в непринужденной обстановке хорошо смешать 2 капли можжевельника и 1 каплю шалфея мускатного.

Особые зоны

«Грязными» зонами в доме (как в гигиеническом, так и в энергетическом смысле) считаются прихожая и туалет. Для их очистки можно использовать смесь из 10 капель лимона, 2 капель эвкалипта, 1 капли розмарина и 1 капли мяты перечной. 5 капель такой смеси на натуральном эмульгаторе на 10 литров воды — и натуральное чистящее средство готово.

Для очистки холодильника и зон на кухне, где хранятся продукты, подойдет масло базилика. Оно уничтожает бактерии, вирусы и грибки и убирает запахи. Протирать поверхности можно влажной салфеткой, на которую достаточно нанести всего одну каплю масла.

Рецепты с использованием эфирных масел

У разных людей разные представления об уюте: для кого-то это запах мужского парфюма и кожи, для кого-то — ноты пряностей, для кого-то — аромат скошенной травы и диких цветов. Вариантов множество, но вот несколько рецептов цветочных эликсиров для освежения пространства, которые легко приготовить в домашних условиях.

Микс для здоровья и долголетия: 10 капель масла грейпфрута, 10 капель масла апельсина, 5 капель масла розмарина.

Микс для романтического настроения: 12 капель масла розы, 6 капель масла кардамона, 6 капель масла сандалового дерева.

Расслабляющий микс: 15 капель масла апельсина, 5 капель масла лаванды, 5 капель масла розы.