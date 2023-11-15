Как выбрать безопасные строительные материалы

«Сейчас на рынке представлено множество самых разных материалов для ремонта. Но далеко не все из них безопасны, – говорит эксперт. – Так, например, виниловые обои не дают стенам «дышать» и под ними можно легко не заметить грибок. Это же относится к пластиковым стеновым панелям, которые иногда используют вместо плитки. ПВХ-натяжные потолки не менее вредны для здоровья. Многие замечают едкий запах во время монтажа. Не говоря уже о последствиях при их возгорании. Но на рынке есть альтернативы – тканевые натяжные потолки, гипсокартонные».