Смертельно опасный ремонт: как выбрать безопасные строительные материалы
Выбирая строительные материалы во время ремонта, нужно думать не только об их внешнем виде и стоимости, но также об экологичности и безопасности. Дело в том, что некоторые из них вызывают не только аллергию, но и могут спровоцировать онкологию. О том, на что обращать внимание при выборе стройматериалов и как избежать проблем со здоровьем после ремонта, в интервью MIR24.TV рассказал дизайнер Александр Поняев.
«Сейчас на рынке представлено множество самых разных материалов для ремонта. Но далеко не все из них безопасны, – говорит эксперт. – Так, например, виниловые обои не дают стенам «дышать» и под ними можно легко не заметить грибок. Это же относится к пластиковым стеновым панелям, которые иногда используют вместо плитки. ПВХ-натяжные потолки не менее вредны для здоровья. Многие замечают едкий запах во время монтажа. Не говоря уже о последствиях при их возгорании. Но на рынке есть альтернативы – тканевые натяжные потолки, гипсокартонные».
С напольными покрытиями тоже все непросто, отмечает дизайнер. «Линолеум, а также его аналог – набирающая популярность кварцвиниловая плитка – тоже могут быть опасны. Но здесь речь идет о дешевых материалах и непопулярных производителях, продукция которых годами выделяет канцерогены и формальдегиды. Выделять вредный ПВХ могут дешевые мастики и герметики», – говорит Поняев.
О том, как обезопасить себя и свою семью, рассказал Александр Поняев.
- Спрашивайте документы на товар. Все материалы для строительства и отделки жилья должны иметь сертификат качества и заключение санитарно-эпидемиологической службы.
- Обращайте внимание на запах. Стройматериалы, отвечающие всем нормам, не должны иметь ярко выраженных химических запахов.
- Заранее изучите в интернете информацию об особенностях стройматериалов или проконсультируйтесь со специалистом.
- Не рекомендуется заезжать в отремонтированную квартиру сразу после ремонта. Дайте всем материалам хорошо сцепиться друг с другом и просохнуть, а также проветрите помещения. Особенно это касается ситуации, когда в семье должен появиться ребенок или есть маленькие дети. Обновлять детскую комнату необходимо заранее, чтобы ни мама, ни ребенок не дышали вредными парами.
- Не используйте для внутреннего ремонта материалы, предназначенные для наружной отделки: краски, декоративные штукатурки. В этих смесях большая концентрация вредных и опасных веществ, т.к. они не рассчитаны на долгий контакт с человеком.
- Также достаточно большое влияние на здоровье оказывают ПВХ пластиковые окна. На данный момент это самые популярные окна, но при их значительном нагреве под палящим солнцем они выделяют токсичные компоненты. Более экологичным будет вариант деревянных и алюминиевых окон. Но если бюджет ограничен, то стоит рассмотреть производителей, которые используют кальций-цинк, а не свинец. Это более безопасно.
- Опасна также очень дешевая корпусная мебель из ЛДСП. Конечно, это не значит, что вся мебель из этого материала потенциально опасна, но лучше покупать ее у известных мебельных фабрик и частных компаний, которые дорожат своим имиджем и соблюдают все правила при производстве продукции. Еще лучше выбирать мебель из МДФ – это более безопасный и экологичный материал.
- Не останавливайте свой выбор на самых дешевых материалах и мебели. Дешевизна в большинстве своем обусловлена некачественным сырьем и низкими стандартами производства. Обратите внимание на известные бренды и возьмите, к примеру, прошлые коллекции со скидкой, но при этом вы будете уверены в безопасности материалов и мебели.