Агроном посоветовал, как правильно сделать выгонку свеклы

Выгонка – это выращивание зелени из заготовленных с осени корнеплодов и луковиц. Она содержит большое количество полезных микроэлементов и витаминов, которых крайне не хватает организму человека в холодное время года.

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По словам специалиста сельского хозяйства Алексея Володихина, желание многих людей вырастить собственную микрозелень объясняется тем, что в ней содержится больше полезных веществ, чем в корнеплодах.

Выгонять свеклу на зелень агроном рекомендует осенью и зимой. Для этого необходимо отобрать мелкие плоды диаметром 3–5 см и весом 50–70 г, у которых сохранились небольшие побеги.

Затем их нужно вплотную друг к другу поместить в ящик и засыпать землей так, чтобы верхушечные ростовые почки оставались открытыми.

Для выгонки можно использовать и просто срезанные верхушки с плодов. Выращивать их нужно в емкости с водой.

Первый урожай зелени, которую уже можно использовать для приготовления блюд, появится через 25–35 дней.