Многие из нас ищут более безопасные и экологичные способы стирки одежды. Один из таких способов – использование сухих дрожжей вместо обычных хлорсодержащих пятновыводителей.

Дрожжи содержат естественные ферменты, которые разрушают и удаляют различные виды пятен. При добавлении небольшого количества сухих дрожжей в барабан стиральной машины вместе с порошком, можно эффективно вывести сложные пятна от травы, фруктов, овощей, кофе и чая.

При этом дрожжи абсолютно безопасны, в отличие от химических отбеливателей на основе хлора.