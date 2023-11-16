Чем обработать сад осенью от вредителей и болезней и как сделать это правильно
Обработка сада осенью от болезней и вредителей – важный этап, который нельзя пропустить. Далеким от садоводства и огородничества людям может показаться, что поздней осенью и зимой делать ничего не надо, на самом же деле сезон не заканчивается никогда – сад и огород требует внимания круглогодично!
Почему так важно обрабатывать сад от болезней и вредителей осенью и как правильно это сделать – в материале «Рамблера».
Почему осенью нужно обрабатывать деревья от вредителей
Осенью природа засыпает, причем до весны замирают не только деревья, но и вредители, а также возбудители различных болезней. Но это вовсе не значит, что обработку проводить не нужно. Наоборот! Осенняя обработка поможет предотвратить активное размножение паразитов и бактерий весной.
Зимовать могут и сами вредители, и их личинки, и тем более куколки и яйца, которые еще лучше приспособлены к тому, чтобы выживать в неблагоприятных условиях. Поэтому осень – идеальное время, чтобы уничтожить целые колонии насекомых-вредителей. Для зимовки они могут выбирать и трещины в коре, и опавшие листья, и верхний слой почвы – в зависимости от вида.
Если вы хотите сохранить деревья здоровыми, не поленитесь провести осеннюю обработку. Так вы обеспечите растениям лучшие условия зимовки
Как правильно проводить обработку деревьев от вредителей
- Проведите санитарную обрезку деревьев и кустарников. Удалите слабые, засохшие и просто лишние побеги.
- Уберите опавшую листву. Идеально – в компостную кучу, чтобы потом получить перегной для удобрения. Листья нужно убирать, поскольку в них также могут размножаться вредители и бактерии.
- Выберите препарат, разведите строго по инструкции и примените.
Обработку нужно проводить в относительно теплый, сухой и безветренный день. На себя стоит надеть защитную одежду, очки и респиратор. После обработки одежду постирать, умыться и вымыть руки с мылом. Если почувствовали себя плохо, обратитесь к врачу. Также можно позвонить по телефону, указанному на упаковке
Какие существуют препараты и методы для обработки деревьев в саду
- Химические препараты в виде спреев, порошков, концентратов для растворения в воде и других форм. Например, медный купорос, железный купорос, бордоская жидкость.
- Биологические препараты – такие средства могут включать в себя бактерии, грибы, насекомых и другие организмы, которые являются естественными врагами вредителей и болезней растений. Они могут быть использованы для борьбы с вредителями и болезнями без использования химических препаратов. Например, фитоспорин, триходерма и другие.
- Механические способы – удаление пораженных веток и участков коры, ручной сбор и уничтожение паразитов, обработка с помощью специальных инструментов, таких как щетки, кисти, шприцы и другие.
- Физические методы – например, использование тепла или холода для уничтожения вредителей и болезней. Также можно использовать ультразвуковые или световые устройства для отпугивания вредителей.
При выборе метода обработки деревьев от вредителей и болезней необходимо учитывать тип растения, степень поражения, окружающую среду и другие факторы, чтобы выбрать наиболее эффективный и безопасный способ защиты растений.
Как еще подготовить сад к зиме
- Подрежьте деревья и кустарники, чтобы убрать больные или поврежденные ветви, а также чтобы сформировать правильную крону.
- Удалите сорняки и другие растения, которые могут быть местом обитания вредителей и болезней.
- Закройте почву вокруг деревьев мульчей, чтобы защитить корни от заморозков.
- Проведите осенний полив деревьев, чтобы предотвратить пересыхание и вымерзание корней.
- Защитите молодые деревья от заморозков, используя специальные материалы или укрытия.
- Подготовьте инструменты и материалы для очистки снега и льда с веток деревьев во время зимы.
- Подготовьте укрытия для растений, которые не переносят зимние холода, или перенесите их в помещение.