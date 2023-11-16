Чем обработать сад осенью от вредителей и болезней и как сделать это правильно

Обработка сада осенью от болезней и вредителей – важный этап, который нельзя пропустить. Далеким от садоводства и огородничества людям может показаться, что поздней осенью и зимой делать ничего не надо, на самом же деле сезон не заканчивается никогда – сад и огород требует внимания круглогодично!

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Почему так важно обрабатывать сад от болезней и вредителей осенью и как правильно это сделать – в материале «Рамблера».

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Почему осенью нужно обрабатывать деревья от вредителей

Осенью природа засыпает, причем до весны замирают не только деревья, но и вредители, а также возбудители различных болезней. Но это вовсе не значит, что обработку проводить не нужно. Наоборот! Осенняя обработка поможет предотвратить активное размножение паразитов и бактерий весной.

Зимовать могут и сами вредители, и их личинки, и тем более куколки и яйца, которые еще лучше приспособлены к тому, чтобы выживать в неблагоприятных условиях. Поэтому осень – идеальное время, чтобы уничтожить целые колонии насекомых-вредителей. Для зимовки они могут выбирать и трещины в коре, и опавшие листья, и верхний слой почвы – в зависимости от вида.

Если вы хотите сохранить деревья здоровыми, не поленитесь провести осеннюю обработку. Так вы обеспечите растениям лучшие условия зимовки

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Как правильно проводить обработку деревьев от вредителей

Проведите санитарную обрезку деревьев и кустарников. Удалите слабые, засохшие и просто лишние побеги. Уберите опавшую листву. Идеально – в компостную кучу, чтобы потом получить перегной для удобрения. Листья нужно убирать, поскольку в них также могут размножаться вредители и бактерии. Выберите препарат, разведите строго по инструкции и примените.

Обработку нужно проводить в относительно теплый, сухой и безветренный день. На себя стоит надеть защитную одежду, очки и респиратор. После обработки одежду постирать, умыться и вымыть руки с мылом. Если почувствовали себя плохо, обратитесь к врачу. Также можно позвонить по телефону, указанному на упаковке

Какие существуют препараты и методы для обработки деревьев в саду

Химические препараты в виде спреев, порошков, концентратов для растворения в воде и других форм. Например, медный купорос, железный купорос, бордоская жидкость.

Биологические препараты – такие средства могут включать в себя бактерии, грибы, насекомых и другие организмы, которые являются естественными врагами вредителей и болезней растений. Они могут быть использованы для борьбы с вредителями и болезнями без использования химических препаратов. Например, фитоспорин, триходерма и другие.

Механические способы – удаление пораженных веток и участков коры, ручной сбор и уничтожение паразитов, обработка с помощью специальных инструментов, таких как щетки, кисти, шприцы и другие.

Физические методы – например, использование тепла или холода для уничтожения вредителей и болезней. Также можно использовать ультразвуковые или световые устройства для отпугивания вредителей.

При выборе метода обработки деревьев от вредителей и болезней необходимо учитывать тип растения, степень поражения, окружающую среду и другие факторы, чтобы выбрать наиболее эффективный и безопасный способ защиты растений.

Как еще подготовить сад к зиме

Подрежьте деревья и кустарники, чтобы убрать больные или поврежденные ветви, а также чтобы сформировать правильную крону. Удалите сорняки и другие растения, которые могут быть местом обитания вредителей и болезней. Закройте почву вокруг деревьев мульчей, чтобы защитить корни от заморозков. Проведите осенний полив деревьев, чтобы предотвратить пересыхание и вымерзание корней. Защитите молодые деревья от заморозков, используя специальные материалы или укрытия. Подготовьте инструменты и материалы для очистки снега и льда с веток деревьев во время зимы. Подготовьте укрытия для растений, которые не переносят зимние холода, или перенесите их в помещение.