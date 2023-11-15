Как применять щавелевую кислоту для семян и всходов

Обработка щавелевой кислотой помогает растениям - улучшает цветение, снижает опадение завязей, усиливает иммунитет, отпугивает вредителей. Однако применять кислоту следует с осторожностью. Для человека контакт с этой кислотой опасен: могут появиться раздражение и ожоги. Особенно следует избегать ее попадании на слизистые оболочки и внутрь организма. Поэтому чтобы случайно не выпить подготовленный раствор, нужно капнуть в него зеленки или другого красящего вещества.

Раствор щавелевой кислоты можно применять как стимулятор роста растений, особенно для огурцов. Она отлично подходит для замачивания семян, чтобы обеззаразить их перед посадкой и ускорить прорастание. Понадобится всего 0,1 г на 10 л воды. Лучше приготовить маточный концентрированный раствор и разводить уже его. Для этого 1 чайную ложку щавелевой кислоты разводят в 0,5 л воды. К этой смеси можно также добавить 2 чайные ложки 25%-ного или 5 чайных ложек 10 %-ного раствора аммиака для усиления свойств кислоты. Этого объема хватит на 500 л воды, или 50 ведер, для полива и опрыскиваний. На 10 л воды понадобится 10 мл (2 чайные ложки) раствора.