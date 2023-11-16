Названы способы защитить хвойные деревья на участке
Многие высаживают на дачном участке хвойные деревья, чтобы разнообразить общий вид. Они остаются зелеными на протяжении всего года и обычно спокойно переносят холода. Тем не менее, о хвойных тоже стоит позаботиться перед началом зимнего сезона. Ученый-агроном Анастасия Коврижных рекомендует дополнительно полить деревья, если осень выдалась сухой.
Если на участке растут молодые хвойные, то их лучше укрыть - высока вероятность того, что они не переживут сильный продолжительный мороз.
«Ветви можно защитить от ветра и снега с помощью обвязки, тогда они не сломаются под мокрым снегом», - цитирует эксперта издание «БелНовости».
А ближе к марту хвойные следует притенить, ведь они могут пострадать от весенних солнечных лучей.
Дзен-канал «Школа садоводов Марии В.» поясняет: все дело в расположении солнца в весенний период. Оно поднимается выше, хвоя нагревается. Зимой хвоинки теряют влагу, которая быстрее испаряется под солнцем, и в итоге они засыхают и опадают.