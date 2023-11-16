Названы способы защитить хвойные деревья на участке

Многие высаживают на дачном участке хвойные деревья, чтобы разнообразить общий вид. Они остаются зелеными на протяжении всего года и обычно спокойно переносят холода. Тем не менее, о хвойных тоже стоит позаботиться перед началом зимнего сезона. Ученый-агроном Анастасия Коврижных рекомендует дополнительно полить деревья, если осень выдалась сухой.

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Если на участке растут молодые хвойные, то их лучше укрыть - высока вероятность того, что они не переживут сильный продолжительный мороз.

«Ветви можно защитить от ветра и снега с помощью обвязки, тогда они не сломаются под мокрым снегом», - цитирует эксперта издание «БелНовости».

А ближе к марту хвойные следует притенить, ведь они могут пострадать от весенних солнечных лучей.