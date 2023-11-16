Как защитить дорогую мебель от когтей и зубов домашнего питомца

Домашние животные приносят в нашу жизнь радость и счастье, но от их пребывания в доме есть и последствия. "Клео.ру" рассказывает, как защитить мебель от нападения питомца.

Как защитить дорогую мебель от когтей и зубов домашнего питомца
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  1. Купите специальные накладки для когтей или обрезайте когти своим домашним животным. Предназначенные для этого накладки оберегут вашу мебель от повреждений, пока вы работаете над привыканием питомца к корректному использованию когтеточки.
  2. Установите когтеточку рядом с мебелью. Питомцы любят точить свои когти, поэтому предоставить им специальное место для этого станет хорошей альтернативой дивану или стулу. Завлеките своего питомца игрушками или кошачьей мятой, чтобы он привык использовать когтеточку.
  3. Расположите кожаный чехол на мебель. Питомцы, будучи склонными грызть зубами мебель, могут повредить ее. Кожа обладает лучшей устойчивостью к царапинам и может помочь защитить вашу мебель от повреждений.
  4. Используйте ароматические средства для отпугивания. Некоторые запахи, такие как апельсин или горькое яблоко, не нравятся питомцам, и они будут избегать места, на которые они нанесены. Обработайте поверхности мебели этими средствами, чтобы предотвратить их порчу.
  5. Обучите своего питомца команде "нет". Научите животное отличать правильное использование мебели от ее порчи. Когда домашнее животное предпринимает попытку повредить мебель, строго скажите "нет" и отведите его в место, где у него есть возможность заточить когти или поиграть с игрушкой.
  6. Занятые домашние животные меньше накапливают энергию. Убедитесь, что ваш питомец получает достаточно физической и умственной активности, чтобы он был занят и несколько утомлен к моменту, когда вы оставляете его одного в комнате с мебелью.
  7. Установите заграждения для предотвращения доступа к мебели. Если вы понимаете, что ваш питомец обращает особое внимание к определенному предмету, рассмотрите возможность установки заграждения, которое помешает ему дотянуться до мебели.
  8. Расположите игрушки и когтеточки ближе к мебели, чтобы привлечь питомца и отвлечь его от поиска нового объекта, который можно было бы исследовать.
  9. Регулярно обрабатывайте мебель специальными средствами. Для предотвращения повреждений обработайте поверхности мебели специальными средствами, которые также подходят для устранения неприятных запахов от животных.
  10. Будьте терпеливы и последовательны. Дайте домашнему животному время, чтобы привыкнуть к новым правилам и никогда не разрешайте ему портить мебель. С постоянством и обучением вы сможете защитить мебель от повреждений и привить полезные привычки своему питомцу.