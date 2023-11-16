Как защитить дорогую мебель от когтей и зубов домашнего питомца
Домашние животные приносят в нашу жизнь радость и счастье, но от их пребывания в доме есть и последствия. "Клео.ру" рассказывает, как защитить мебель от нападения питомца.
- Купите специальные накладки для когтей или обрезайте когти своим домашним животным. Предназначенные для этого накладки оберегут вашу мебель от повреждений, пока вы работаете над привыканием питомца к корректному использованию когтеточки.
- Установите когтеточку рядом с мебелью. Питомцы любят точить свои когти, поэтому предоставить им специальное место для этого станет хорошей альтернативой дивану или стулу. Завлеките своего питомца игрушками или кошачьей мятой, чтобы он привык использовать когтеточку.
- Расположите кожаный чехол на мебель. Питомцы, будучи склонными грызть зубами мебель, могут повредить ее. Кожа обладает лучшей устойчивостью к царапинам и может помочь защитить вашу мебель от повреждений.
- Используйте ароматические средства для отпугивания. Некоторые запахи, такие как апельсин или горькое яблоко, не нравятся питомцам, и они будут избегать места, на которые они нанесены. Обработайте поверхности мебели этими средствами, чтобы предотвратить их порчу.
- Обучите своего питомца команде "нет". Научите животное отличать правильное использование мебели от ее порчи. Когда домашнее животное предпринимает попытку повредить мебель, строго скажите "нет" и отведите его в место, где у него есть возможность заточить когти или поиграть с игрушкой.
- Занятые домашние животные меньше накапливают энергию. Убедитесь, что ваш питомец получает достаточно физической и умственной активности, чтобы он был занят и несколько утомлен к моменту, когда вы оставляете его одного в комнате с мебелью.
- Установите заграждения для предотвращения доступа к мебели. Если вы понимаете, что ваш питомец обращает особое внимание к определенному предмету, рассмотрите возможность установки заграждения, которое помешает ему дотянуться до мебели.
- Расположите игрушки и когтеточки ближе к мебели, чтобы привлечь питомца и отвлечь его от поиска нового объекта, который можно было бы исследовать.
- Регулярно обрабатывайте мебель специальными средствами. Для предотвращения повреждений обработайте поверхности мебели специальными средствами, которые также подходят для устранения неприятных запахов от животных.
- Будьте терпеливы и последовательны. Дайте домашнему животному время, чтобы привыкнуть к новым правилам и никогда не разрешайте ему портить мебель. С постоянством и обучением вы сможете защитить мебель от повреждений и привить полезные привычки своему питомцу.