Врач заявил, что тележки из супермаркетов грязнее унитазов

Американский доктор Кунал Суд заявил, что обычная тележка в супермаркете грязнее, чем унитаз, и поэтому с большей вероятностью может стать причиной инфекции. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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Доктор Кунал Суд — сертифицированный врач по острой и хронической боли, проживающий в Джермантауне, штат Мэриленд.

Врач отметил, что, согласно исследованию, проведенному Университетом Аризоны, пробы на наличие фекальных бактерий с более чем 75% тележек показали положительный результат.

Суд привел в пример пациентку, которая утверждала, что заразилась ящуром после того, как положила в тележку своего ребенка.

"Лучший способ снизить риск заражения как для вас, так и для ваших детей — использовать дезинфицирующие салфетки и обязательно протирать ручку тележки", — посоветовал он.

Врач сказал, что исследования показывают — магазинные тележки намного грязнее унитазов.