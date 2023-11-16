Раскрыт простой способ защитить дачу от мышей зимой

По словам специалистов, мыши и крысы не переносят запах этого растения, а для человека он, наоборот, приятен и полезен для самочувствия. Чтобы отпугнуть грызунов, нужно смешать эфирное масло мяты с настойкой. Полученный раствор следует разбрызгать по углам и обработать поверхности — протереть плинтусы и другие части дома, где могут появиться мыши.