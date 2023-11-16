Эксперт назвала необычный способ зонирования однушки

Визуально разделить пространство на зоны в однокомнатной квартире можно при помощи ковров на полу. Об этом рассказала «Газете.Ru» дизайнер интерьера, шеф-редактор журнала «Яндекс. Аренды» и «Яндекс. Недвижимости» «Я так живу» Анна Устюжанинова.

© Газета.Ru

«Ковры могут наглядно разграничить функциональные области, создавая визуальные границы между ними. Владелец небольшой однокомнатной квартиры может разместить дома несколько ковров: например, один, с длинным ворсом, в спальне, другой, широкий и спокойного цвета, в зале, а третий, резиновый, — в прихожей», — объяснила Устюжанинова.

Она отметила, что ковры дают возможность поиграть с цветами и текстурой, создавая стилистические акценты в каждой из зон.

По словам эксперта, однокомнатную квартиру необходимо разделять на функциональные зоны — для сна, приема пищи, отдыха и работы. В противном случае у обитателей жилища сможет возникнуть ощущение стесненности и нехватки свободного пространства.

Помимо ковров, разделить пространство на зоны помогут шкафы и стеллажи.

«В небольших однушках шкафы и стеллажи прекрасно справятся с созданием интимных зон, таких как спальня или рабочее место, а также обеспечат приватность. Внутри мебели можно разместить книги, светильники, элементы декора и вещи для работы», — посоветовала Устюжанинова.

Эксперт добавила, что в малогабаритной квартире лучше устанавливать складные или раздвижные двери.

«Открытые раздвижные создают больший проем, который визуально воспринимается вдвое шире на фоне обычных дверей», — пояснила дизайнер.