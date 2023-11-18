Поделки на Рождество своими руками: идеи для вдохновения

При праздновании главного зимнего торжества невероятно уютную атмосферу обеспечат тщательно продуманные детали. Очень удачным решением станут поделки на Рождество своими руками.

© Unsplash

Творчество и креатив удастся проявить в полной мере, создавая как елочные украшения, так и декоративные элементы для дома.

Видео дня

Идеи для рождественских поделок

Торжество может запомниться не только празднованием, но и подготовкой к нему. Самые смелые решения удастся реализовать, если взять на вооружение оригинальные идеи для рождественских поделок. Клео.ру предлагает обратить внимание на следующие варианты поделок, которые можно с легкостью сделать своими руками:

Бумажные игрушки. Вырежьте звезды, шары и другие формы из бумаги, добавьте для их декорирования блеск и пайетки. Используйте белую бумагу, чтобы вырезать красивые снежинки, которые можно подвесить на елку. Вырежьте формы елочек, саней, оленей и других символов Рождества из разноцветной бумаги и создайте красивые композиции на картоне.

Венок из хвои. Соберите ветки хвойных деревьев и обвяжите их в венок. Добавьте украшения, такие как шишки, ягоды или маленькие шарики.

Декорированные свечи. Купите простые белые свечи и украсьте их глиттером, бусинами или символами Рождества.

Самодельные открытки: Создайте красочные открытки с использованием различных техник: аппликации, штамповки. Фоторамка с символами Рождества. Украсьте обычную рамку для фотографий снежинками, елочками и другими декоративными элементами.

Свечи в стеклянных банках. Наполните стеклянные банки искусственным снегом и поставьте в них маленькие свечи, чтобы создать атмосферу уюта.

Текстильные поделки. Пошейте подушки с изображением снеговиков, оленей или Деда Мороза. Создайте коврик из фетра с изображением елки или саней.

Рождественская елка

Украшение символа Нового года станет великолепным развлечением для детей. Клео.ру предлагает взять на вооружение следующие идеи создания поделок, которые отлично подойдут для декорирования рождественской елки:

Бумажные снежинки. Вырежьте из белой бумаги несколько кругов разных размеров. Сложите каждый круг пополам, затем повторите это еще раз. Вырежьте узоры по краям каждой половинки. Разверните их, и у вас получится красивая бумажная снежинка.

Сладкие украшения. Нанижите яркие леденцы на нитку и создайте оригинальные гирлянды. Подвесьте шоколадные конфеты в красочной обертке на елку.

Елочные игрушки из соленого теста. Смешайте 1 часть соли, 1 часть воды и 2 части муки, чтобы получить тесто. Вылепите различные формы – елки, сердца, звезды. Выпекайте заготовки в духовке, затем раскрасьте их акриловыми красками.

Бумажные цепи. Вырежьте полосы из бумаги разных цветов. Соедините полосы в кольца и склейте их, чтобы создать длинные цепи. Подвесьте цепи в виде гирлянды на елку.

Елочные игрушки из фетра. Вырежьте формы из фетра, создавая такие изображения как елочки, снеговики, олени. Добавьте детали с помощью вышивки или других украшений. Пришейте ленту сверху, чтобы можно было подвесить игрушки на елку.

Натюрморт из орехов. Раскройте орехи и вытащите ядра. Закрасьте половинки орехов золотой или серебряной краской, подвесьте украшения на елку.

Фольгированные украшения. Сделайте маленькие шарики из фольги или блесток. Подвесьте их на ленточки или создайте гирлянды.

Рождественские украшения

Придать неповторимую праздничную атмосферу интерьеру получится с помощью оригинальных украшений. Их можно создавать как дома, так и в школу, используя для декорирования помещений:

Еловые ветки в вазах. Поставьте небольшие натуральные искусственные ветви хвойного дерева в вазы и украсьте их маленькими шариками и гирляндами.

Елочные игрушки в стеклянных банках. Наполните прозрачные банки разноцветными елочными шариками и поставьте их в различные уголки комнаты.

Снежинки на окнах. Приклейте снежинки из бумаги или стикеры с рождественскими мотивами на окна.

Гирлянды из звезд. Подвесьте гирлянды в виде звезд или снежинок вдоль оконных рам. Повесьте на стены картины, состоящие из аппликаций с изображением Деда Мороза, снеговиков, других рождественских персонажей.

Елочные светодиодные гирлянды. Подвесьте гирлянды с разноцветными огоньками вдоль стен или вокруг окон. Это мгновенно создаст уют и праздничное настроение.

Бумажные гирлянды. Создайте собственноручно гирлянды из бумаги, вырезая звезды, снежинки или сердца и скрепляя их вдоль нити.

Рождественские открытки

Один из популярных вариантов, которыми представлены рождественские поделки своими руками, – поздравительные открытки. При их создании Клео.ру предлагает руководствоваться следующими оригинальными идеями:

Бумажные аппликации. Используйте цветную бумагу для вырезания рождественских символов, таких как елочки, снеговики, олени. Наложите вырезанные формы на основу открытки и создайте красочные композиции.

Картины с использованием ниток. Наметайте нити разных цветов на основу открытки, создавая узоры в виде елок, звезд или снежинок. Закрепите концы нитей на задней стороне открытки.

Используйте объемные материалы, такие как войлок или фетр, для создания трехмерных елочек, подарков или снеговиков на открытке.

Изготовьте украшения в технике квиллинга (скручивание узких полосок бумаги) и используйте их для создания узоров или изображений.

Вставьте семейные или праздничные фотографии на открытку, дополнив их рождественскими украшениями и текстом поздравления.

Создайте открытки с эффектом "шейкера", внутри которых можно поместить блестки, пайетки или мелкие декоративные элементы.

Добавьте эффект снега на открытку, используя белую акриловую краску или стразы.

Подведем итог