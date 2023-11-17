Стало известно, как ухаживать за вещами из шерсти и кашемира
Вещи из шерсти и кашемира отличаются своей капризностью относительно ухода за ними. Как ухаживать за этими деликатными тканями рассказала продуктовый эксперт Ольга Рыжкова в беседе с «Газетой.ру».
Не следует стирать вешь из шерсти или кашемира каждый раз как вы ее надели. Перед стиркой стоит посмотреть на бирку с инструкцией. Если там указана химчистка, то отдать предпочтение лучше именно ей.
«Для стирки кашемира и шерсти используйте специальное жидкое средство для стирки деликатных тканей, чтобы не повредить структуру натурального волокна. Стирайте вручную: растворите гель для стирки в теплой воде, затем погрузите вывернутую на изнанку вещь в получившийся раствор на некоторое время. Стирать такого рода изделие стоит аккуратно, не трите его усердно, не скручивайте сильно, чтобы не повредить волокна», — посоветовала специалист.
После стирки прополощите изделие в чистой воде, при необходимости повторите полоскание, чтобы средство полностью вышло из волокон. Аккуратно отожмите вещь, затем заверните в полотенце и отожмите снова. Положите одежду на ровную поверхность, перииодически переворачивайте ее, чтобы она равномерно подсыхала. Гладить изделия из кашемира и шерсти следует при помощи пара — он не навредит ткани и распушит волокна.
«Если вы носили кашимировый свитер целый день, разложите его на ровной поверхности и расправьте. Пусть свитер полежит так некоторое время. Таким образом волокна примут свою первоначальную форму, распушатся, вернут упругость. Не стоит носить кашемировый свитер каждый день, стоит устраивать ему дни отдыха, чтобы он принимал свою первоначальную форму, а кашемировая нить проветрилась и расправилась. Не храните вещи из кашемира и шерсти на плечиках, так они могут вытянуться и деформироваться. Лучше всего хранить такие изделия на полочке в шкафу отдельно от пайеток, молний и других колких фурнитур», — подсказала эксперт.