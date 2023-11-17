Как удивить гостей на Новый год: советы декоратора

На Новый год и Рождество многие пытаются создать особенную атмосферу в доме, чтобы надолго запомнить праздник и удивить гостей.

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О последних трендах новогоднего декора рассказала эксперт Анна Устюжанинова.

Тренд на естественность добрался и до праздничного декора. Можно попробовать отойти от броских украшений и придерживаться более спокойного стиля.

«Например, елку можно украсить однотонной гирляндой с теплым светом и игрушками из натуральных материалов – деревянными, шерстяными, войлочными. А на столе и подоконнике создать композиции из свечей, еловых веток и рябины», – отмечает Устюжанинова.

Создать сказочную атмосферу поможет композиция из елок. Деревья должны быть разного размера, длины, высоты и сортов. Также важно, чтобы они гармонично вписывались в интерьер. С таким «лесом» вы сможете почувствовать себя в настоящем рождественском лесу, передает Life.

Единственный недостаток этой идеи – ее не смогут воплотить люди с маленькой жилплощадью.