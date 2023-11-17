Как подготовить к зиме комнатные растения

Комнатные растения, так же, как и садовые, нуждаются в подготовке к зиме. О том, как обеспечить им условия для будущего цветения, пишет Общественная Служба Новостей.

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Перед приходом зимы специалисты рекомендуют чаще устраивать комнатным растениям, особенно влаголюбивым, тропический душ. При этом важно не заливать грунт, чтобы не повредить корни. После теплого душа растения лучше оставить на какое-то время в ванной комнате, где воздух влажный. Это поможет цветку напитается влагой.

Необходимо также не допускать сквозняков там, где стоят горшки с цветами. Теплолюбивые растения их не переносят.

Если окна выходят на северную сторону, будет полезно установить над растениями фитолампы, чтобы увеличить световой день. Важно также следить за температурным режимом. Температура вокруг цветов в горшках должна быть от 18 до 20 градусов.

Некоторым комнатным растениям понадобится дополнительная подкормка. Их подразделяют на три группы: те, которым нужна подкормка круглый год; находящиеся в покое; цветущие зимой.

В первую группу входят пальма, маранта, сенполия, фаленопсис, монстера, драцена, диффембахия, плющ, фиттония, пахистахис. Их подкармливают один раз в месяц половиной обычной дозировки удобрением с микроэлементами.

Вторая группа состоит из бегонии, зефирантеса, ахименеса, глоксинии, олеандра, пеларгонии, которым нужны покой и прохладная зимовка. Их подкармливают фосфорно-калийным удобрением за один-два месяца до полного покоя.

Третья группа – это некоторые виды архидей и бегоний, азалия, цикламен, декабрист, камелия. Они цветут осенью и зимой, поэтому их подкармливают два раза в месяц монофосфатом и гуматом калия.

Кактусы и суккуленты следует подкормить один раз в начале осени фосфорнокалийным удобрением. Для некоторых комнатных растений продаются готовые специальные смеси.