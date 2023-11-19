Чем кормить собаку? Советы кинолога

Споры о том, чем кормить собак, ведутся с момента появления готового корма. Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев назвал плюсы и минусы каждого типа питания, сообщает РИА «Новости».

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По словам специалиста, преимущество готового корма заключается в том, что в его составе уже содержатся все необходимые полезные элементы. Кроме того, его легко подобрать под конкретного питомца.

При этом производители не всегда пишут реальный состав рациона, подменяя некоторые слова, например «пальмовое масло» на «растительное».

В то же время кинолог отметил, что собака – это хищник, и благодаря натуральным продуктам она будет иметь блестящую шерсть, крепкие мышцы и здоровые зубы. Кроме того, когда хозяин самостоятельно готовит еду для собаки, он точно знает, что положил в миску.

Однако чтобы перейти на такое питание, важно проконсультироваться со специалистом, который поможет составить подходящий рацион и рассчитать пропорции, отметил Голубев.