Кинолог объяснил, почему собаки дергаются во сне

Собаки могут дергаться во сне, перебирать лапами и вращать глазами из-за отключения части мозга, которая отвечает за движения тела, объяснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с «Радио 1» он уточнил, что также это может быть связано с процессами роста или яркими впечатлениями в течение дня: в такие моменты питомец может видеть динамичные сны.