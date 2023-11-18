Раскрыты простые способы сделать интерьер дома визуально дороже

Для того чтобы интерьер дома выглядел дороже, надо добавить в него предметы искусства, зеркальные поверхности и выбрать отделку в едином оттенке, заявила архитектор, руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера компании Mr.Doors Вероника Антелава.

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Об этих и других простых способах преобразить пространство она рассказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Антелава считает, что даже самый скромный интерьер можно сделать визуально дороже, если активно использовать зеркальные поверхности. Этот прием поможет создать иллюзию большого пространства и придать особую изысканность даже самым простым помещениям. Однако не стоит увлекаться такими поверхностями в «мокрых» зонах, чтобы минимизировать последующий уход, добавила дизайнер.

Предметы искусства и декоративные изделия также подчеркнут хороший вкус хозяев, продолжила собеседница «Ленты.ру».

Я рекомендую обратиться к работам молодых и малоизвестных художников. Важно по возможности отказаться от массовых тиражных изделий, которые встречаются повсеместно. Существуют различные ярмарки, в том числе онлайн-формата, где можно приобрести уникальные изделия по невысоким ценам. Они подчеркнут вкус хозяев и станут правильными интерьерными акцентами. Также можно сделать что-то своими руками в рамках доступных мастер-классов, — говорит Вероника Антелава архитектор, дизайнер интерьера.

Также Антелава рекомендовала выбирать фурнитуру и осветительные приборы из металла или его имитации в одном оттенке.