Кинолог объяснил, почему собака дергается во время сна

Не стоит тревожиться из-за того, что спящая собака дергается или перебирает лапами. Об этом в эфире "Радио 1" сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, чаще всего непроизвольные движения происходят во время быстрой фазы сна. Кроме того, у животного может отключаться часть мозга, контролирующая тело, пояснил специалист.

"Слабые подергивания конечностями не должны вызывать тревогу. Но если вы наблюдаете интенсивные, толчкообразные движения и в периоды бодрствования, необходимо провести диагностику, чтобы исключить нарушения функций центральной нервной системы", - продолжил кинолог.

В случае, если у питомца обнаружились подобные нарушения, эксперт посоветовал не откладывать с визитом к специалисту.