Срочно выкинуть из спальни: какие предметы нельзя оставлять у постели

Когда люди задаются вопросом, что играет самую важную роль в сохранении здоровья, многие, в первую очередь, обращают внимание на правильное питание. Это абсолютно справедливо, однако также нельзя забывать о том, насколько ценен для организма полноценный, глубокий сон. Оказывается, некоторые предметы могут испортить блаженство отхода в объятия Морфея. Женский журнал kleo.ru рассказывает, какие вещи нужно срочно выбросить из спальни.

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Старый матрас

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Многие люди даже не задумываются о том, как важно регулярно заменять матрас. Человек привыкает к этому атрибуту спальни, как к родному. Однако все вещи имеют свойство устаревать и терять качество. Матрас нужно менять не реже, чем раз в 8-10 лет. Дело в том, что в матрасе накапливается летучая пыль, которая остается от жизнедеятельности постельных и пылевых клещей. Не стоит считать, что их нет в вашей постели, такие неприятные соседи встречаются практически повсеместно, вывести их крайне сложно. Так что через 10 лет в матрасе точно накопится слишком много загрязнений, и от него нужно будет избавиться. Кроме того, с течением времени пружины приходят в негодность, спать на такой кровати уже небезопасно для здоровья.

Тренажеры и спортивная атрибутика

Спальня – это место, где вы должны расслабляться и восстанавливать жизненные силы. В квартире важно правильно распределять зоны. Нельзя устраивать мини спортивный зал у постели. Во-первых, коврики для спорта и другая атрибутика являются рассадниками бактерий, напоминает журнал Woman.ru. Кроме того, если вы забросите занятия на какое-то время, эти предметы будут сводить вас с ума, постоянно попадаясь на глаза и напоминая о пропущенных тренировках.

Телефоны и ноутбуки

В общем доступе есть огромное количество информации о том, насколько губительно постоянно проводить время в телефоне. Разумеется, в современном мире очень сложно отказаться от частого использования различных гаджетов. Но постарайтесь хотя бы избавить от этих предметов собственную спальню. Не забывайте, что там вы должны отдыхать, а не трепать себе нервы, читая новостную ленту или завидуя роскошной жизни блогеров.

Рабочие инструменты

К сожалению, часто мы бросаем вещи там, где пришлось. Однако это неверный подход. Например, в спальне нельзя оставлять вещи, связанные с вашей трудовой деятельностью. Дело в том, что в противном случае в момент, когда пора расслабиться, вы снова будете концентрироваться на работе. Очевидно, что в таких условиях и речи нет о том, чтобы качественно отдохнуть.

Грязная одежда