6 способов сделать спальню уютнее: советы дизайнера интерьеров

В спальне мы проводим практически половину жизни, поэтому так важно обустроить это помещение с комфортом и уютом. Продумайте цвета, текстиль, обстановку - и заметите, как приятно станет находиться в этой комнате. Есть несколько советов, чтобы обустроить спальню с комфортом.

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1) Если в комнате предполагается только сон, и это не спальня-гостиная, то выбирайте глухие темные матовые оттенки для отделки стен. Такие цвета способствуют хорошему сну.

2) Разделите спальню на несколько функциональных зон – туалетный столик, кровать, кресло. Лучше отделить их цветом или декоративными перегородками, так мозгу будет проще переключаться с одного вида деятельности на другой.

3) Освещение — очень важный критерий комфорта. Поэтому обязательно позаботьтесь о прикроватном свете. Если не вывели провода под настенные бра, поставьте лампу на тумбочку. Если поблизости не оказалось розетки, ваш вариант — беспроводное освещение. Располагая точечные светильники, устанавливайте их так, чтобы при включении освещения над кроватью свет не ударял в глаза.

4) При покупке кровати остановите выбор на моделях с мягким изголовьем. Но если вы склонны к аллергии, то стоит отказаться в пользу других вариантов. Например, выбрать деревянное изголовье. Не забудьте прикупить несколько небольших подушек.

5) Эстетика начинается с мелочей, а в спальне это - постельное белье. Выбирайте его с вниманием к дизайну и качеству, ведь в кровати вы проводите значительную часть жизни.

Натуральные ткани способствуют более здоровому сну, но часто плохо глядятся и мнутся, поэтому небольшие синтетические примеси для гладкости ткани будут кстати. Старайтесь избегать слишком пестрых узоров. Оцените цветовую палитру в спальне и подберите гармонирующее однотонное белье.