Чего ни в коем случае нельзя делать в квартире

Не все ремонты одинаково полезны. Одни делают жизнь комфортнее, другие – лишают комфорта в лучшем случае. В худшем же могут привести к вам в дом Жилищную инспекцию, которая поспособствует вашему выселению. Также они могут привести к более печальным последствиям вплоть до обрушения дома. Какие перепланировки ни в коем случае нельзя делать в квартире, читайте в материале ИА DEITA.

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Первое и самое главное, чего нельзя ни в коем случае делать в квартире – это деформировать несущие стены. В принципе производить строительные манипуляции с любыми капитальными конструкциями самостоятельно - плохая идея. Такие изменения требуют проекта и согласования, а также отражения в техническом паспорте помещения, чтобы иметь актуальную информацию о состоянии части дома. К перепланировке также, помимо сноса стен, относится и появление нового дверного проема. Если ошибиться со стеной, можно вызвать обрушение части дома.

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Перед тем, как заказывать подобные работы, необходимо подготовить проект перепланировки и согласовать его в Жилищной инспекции. На данный момент это можно сделать дистанционно через портал Госуслуги.

Кроме перепланировки есть еще и переустройство, когда затрагивается перенос коммуникаций. Сюда же относится смена «мокрых» зон. Все эти манипуляции также нельзя делать без проекта и согласования. В случае, если подобные изменения были сделаны незаконно, собственника модернизированной квартиры ждет штраф и требование вернуть все, как было, что зачастую обходится дороже, чем проведенный ремонт. Нередки случаи, когда собственники таких помещений не исполняют решения суда, и в таких случаях их принудительно выселяют, а квартиру выставляют на торги. Причем у нового хозяина сохраняется обязанность вернуть все на место.

Все чаще застройщики предлагают квартиры с панорамным остеклением. Бюджетный вариант таких квартир - когда панорамные окна стоят на балконе. Этим пользуются некоторые граждане, желающие расширить жилплощадь, а заодно и вид из окна, разрушая стену между балконом и комнатой. Если стена является самонесущей, то такую перепланировку скорее всего согласуют, но вот чтобы жить в такой квартире, придется соблюсти ряд условий.

Во-первых, стекло, какой бы толщины оно ни было, обладает большей теплопроводностью, чем стена, а потому придется озаботиться дополнительным обогревом квартиры.

Во-вторых, закон запрещает размещение радиаторов отопления на лоджиях, поэтому «добивать» температуру до комфортной придётся теплыми полами или инфракрасными системами обогрева.

В-третьих, «греть» балкон придется постоянно, чтобы не допустить нарушения теплового контура квартиры и появления влаги и плесени. Причем последний пункт может затронуть и соседей.