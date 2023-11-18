Как быстро и с хорошим настроением навести порядок в квартире

Чтобы уборка не занимала слишком много времени и не портила настроение, не обязательно вызывать дорогостоящие клининговые службы.

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Привести дом в порядок можно быстро и нескучно своими руками.

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О бытовых лайфхаках "Российской газете" рассказала эксперт чистоты и основатель бутика клининга SSClean Елена Гершензон.

Подбираем инвентарь

Для наведения порядка отлично подойдут салфетки из микрофибры. Их эффективность в применении зависит от нескольких характеристик: плотности тряпки и длины ворса.

Чем плотнее сплетена салфетка, тем лучше она впитывает влагу и, соответственно, качественнее работает во время влажной уборки. Например, плотно сплетенные тряпочки без ворса или коротким ворсом отлично подойдут для очищения стекол и полировки поверхностей. Салфетки с менее плотным плетением и длинным ворсом с наибольшей долей вероятности оставят на стекле разводы, после чего придется потратить время, чтобы очистить его заново.

Длинноворсовые тряпки являются прекрасным помощником для удаления пыли с поверхностей во время сухой уборки - волокна крепко удерживают пылинки и не позволяют им разлететься в разные стороны.

Если говорить о мытье полов, то опять же, обращайте внимание на характеристики тряпки. Стоит делать выбор в пользу безворсовых мопов (плоская насадка для швабры) плотного плетения - с их помощью вы быстро справитесь с плиткой, ламинатом, паркетом и любым другим напольным покрытием, и его не придется перемывать.

Разводы появляются тогда, когда вы пользуетесь тряпками с рыхлым плетением нитей - именно они чаще всего являются причиной остаточных загрязнений на полу. Поэтому, чтобы убираться качественнее и быстрее, их стоит исключить из инвентаря.

Также существуют тряпки с абразивной вставкой: она позволяет оказать механическое воздействие при мытье и более эффективно очистить полы. Также такая вставка дополнительно подхватывает оставшуюся после сухой уборки пыль. Однако стоит иметь в виду, что для деликатных покрытий, например, поверхностей, покрытых воском и глянцевым или матовым лаком, такая вставка не подойдет - абразив может оставить царапины.

Проводим ревизию

Нам свойственно хранить и накапливать в быту множество вещей, тогда как большинство из них, по существу, оказываются ненужными и попросту захламляют пространство. Во многом из-за нехватки места вещи часто оказываются не в шкафу, а на стуле. Столешницы на кухне буквально ломятся от переизбытка посуды и прочей кухонной утвари. Это создает ощущение беспорядка и портит настроение. К тому же, если вещи, посуда, декор и многое другое, чему не нашлось собственного места, хранятся на открытых поверхностях, то на них быстро скапливается грязь и пыль, которую необходимо убирать - на это уходит много времени и сил.

Если раз в месяц проводить ревизию на полках и в ящиках и избавляться от ненужного, вам удастся высвободить немало свободного места для вещей, которые раньше хаотично располагались по всей квартире и создавали визуальный шум. А самое приятное - вы сэкономите много времени на уборке квартиры, так как теперь вам не придется бесконечно переносить вещи из одного места в другое в попытках упорядочить хаос и протирать пыль с такого большого количества поверхностей.

Организуем систему хранения вещей

Мы уже обсудили то, что от лишних предметов стоит избавляться. Однако мало просто освободить место для вещей - не менее важно правильно организовать систему хранения, чтобы поддерживать порядок.

Самый главный совет: храните вещи таким образом, чтобы их было удобно не только доставать, но и убирать на место. На этом стоит сделать главный акцент.

Зачастую мы в судорожном поиске какого-либо предмета достаем все вещи с полок, оставляем их по всей квартире, а с последствиями не хочется разбираться - это долго и сложно. Одежда вместо шкафа отправляется на диван, потому что в шифоньере ей отведено место в самом неудобном углу. Документы остаются пылиться на столе, потому для них нет отдельной папки.

Определите каждой категории вещей свое место: отдельное в шкафу для верхней одежды и обуви, для книг и документов. Бытовые мелочи, которыми вы редко пользуетесь, можно убрать в коробки, предусмотрительно подписав их.

Конечно, необязательно прятать весь декор - никто не ограничивает вас в творческом подходе, а этот лайфхак призван упростить уборку и не допустить захламления. Однако, если вы наверняка будете знать, что у каждой категории вещей есть доступное место для хранения, шансы сохранить порядок кратно увеличиваются: вы просто сразу уберете предметы туда, где они и должны находиться.

Сокращаем уборку вдвое

Для тех, кому уборка немила, такой совет может прозвучать из ряда вон выходящим. Однако его ключевая суть в том, чтобы сократить общее время уборки: если вы систематически каждый день будете выполнять небольшие действия и затрачивать на наведение порядка 10-15 минут в перерывах между делами, ваше жилое пространство максимально долго сохранит презентабельный вид, а время на итоговую еженедельную уборку сократится вдвое.

Чтобы внедрить эту схему, стоит хранить подходящий инвентарь и чистящие средства в стратегически правильных местах. Например, безворсовую тряпку-микрофибру рядом с зеркалом в ванной комнате, а универсальное моющее средство - в зоне доступа в той части квартиры, где чаще всего появляются загрязнения. Если средства для уборки будут в зоне досягаемости, со временем вы научитесь устранять загрязнения автоматически, не прикладывая особых усилий.

Создаем приятную атмосферу

В конце концов, не стоит забывать о немаловажной составляющей любого монотонного занятия - это настроение. Мало что может придать сил так, как это сделает энергичная или просто любимая музыка.

Музыкальные композиции не только создадут атмосферу, но и помогут настроиться на позитивный лад. Вы удивитесь, насколько время быстро пролетит и сколько нелюбимых дел будет сделано под мелодии приятных сердцу песен.