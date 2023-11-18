Что можно посадить на чайной грядке

Я укоренила мяту из супермаркета, поставила в воду, и она быстро дала корни. Сейчас растет на даче и радует нас. Есть тархун, другое название эстрагон, многолетнее растение. Я в свое время посадила его, а теперь борюсь. Он сильно растет и вширь, и ввысь, — говорит агроном.