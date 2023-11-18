Что можно посадить на чайной грядке
Агроном Татьяна Орлова назвала растения, которые можно использовать для приготовления чая. По словам специалиста, в первую очередь на чайной грядке можно посадить цветочное растение — монарду. Другое его название — червона рута.
У этой культуры специфический лохматенький цветок розово-красного цвета с опущенными вниз лепестками, который имеет приятный запах.
Также для приготовления чая Татьяна Орлова рекомендует выращивать несколько видов мяты: холодную, горячую, перечную и садовую.
Я укоренила мяту из супермаркета, поставила в воду, и она быстро дала корни. Сейчас растет на даче и радует нас. Есть тархун, другое название эстрагон, многолетнее растение. Я в свое время посадила его, а теперь борюсь. Он сильно растет и вширь, и ввысь, — говорит агроном.
Другой вариант – чабрец, многолетний низенький кустарник с тонкими побегами.
Таким образом, набор растений, который может уместиться на чайной грядке, разнообразен. Заваривать следует как обычно, по щепотке тех трав, что любите. Можно добавлять как один вид травы, так и несколько.