Как снизить риск размножения бактерий в губках

Понятное дело, что влажная и теплая среда — идеальное место для развития болезнетворных бактерий, а постоянно мокрая губка на теплой от готовки или кипящего чайника кухне как раз подходит под это определение. Но как тогда мыть посуду, не руками же? Специалистка дала несколько советов.

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Нутрициолог Татьяна Смирнова рассказала, что из-за грязных губок особенно страдают люди из зоны риска: дети до 5 лет, беременные женщины, пожилые люди и люди с иммунодефицитом. Но несмотря на опасность губок совсем от них можно не отказываться.

Специалистка назвала 4 лайфхака, как обезопасить себя от бактерий.

Не используйте губки для протирания поверхностей после сырого мяса или рыбы. Для этого можно взять бумажное полотенце или что-то другое.



После использования губки ее нужно тщательно промыть в воде, отжать и положить сушиться.



Чтобы отчистить ее сильнее, губку можно постирать в посудомоечной машине с режимом сушки или прогревать в микроволновке 1 минуту.



Менять губки нужно раз в неделю или чаще, если она стала грязной или появился запах.