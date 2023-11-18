Нутрициолог Смирнова рассказала, как снизить риск размножения бактерий в губках
Понятное дело, что влажная и теплая среда — идеальное место для развития болезнетворных бактерий, а постоянно мокрая губка на теплой от готовки или кипящего чайника кухне как раз подходит под это определение. Но как тогда мыть посуду, не руками же? Специалистка дала несколько советов.
Нутрициолог Татьяна Смирнова рассказала, что из-за грязных губок особенно страдают люди из зоны риска: дети до 5 лет, беременные женщины, пожилые люди и люди с иммунодефицитом. Но несмотря на опасность губок совсем от них можно не отказываться.
Специалистка назвала 4 лайфхака, как обезопасить себя от бактерий.
- Не используйте губки для протирания поверхностей после сырого мяса или рыбы. Для этого можно взять бумажное полотенце или что-то другое.
- После использования губки ее нужно тщательно промыть в воде, отжать и положить сушиться.
- Чтобы отчистить ее сильнее, губку можно постирать в посудомоечной машине с режимом сушки или прогревать в микроволновке 1 минуту.
- Менять губки нужно раз в неделю или чаще, если она стала грязной или появился запах.
Помимо губок, есть еще два места на кухне, в которых скапливается грязь и вредные бактерии. Почитать о них можно здесь .
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