Как выбрать постельное белье и почему не стоит экономить на его покупке
От качественного сна зависит работоспособность и активность человека в течение дня.
Постельное белье играет немаловажную роль во время засыпания и пробуждения.
Как выбрать хороший текстиль и сэкономить на покупке — в материале «Вечерней Москвы».
Как выбрать постельное белье
По словам президента ассоциации текстильщиков России Шамхала Ильдарова, о качестве белья прежде всего говорят ткани, из которых оно произведено.
— Постельный текстиль обязательно должен быть сшит из 100-процентного хлопка — это первый и самый важный фактор, — подчеркнул эксперт.
Схожее мнение высказала и врач-терапевт Надежда Чернышова.
— В качестве постельного белья лучше отдать предпочтение хлопку и льну. Лен, конечно, стоит на пьедестале почета, потому что это натуральная ткань, которая летом создает эффект прохлады, а в зимнее время согревает, — пояснила специалист.
Президент ассоциации текстильщиков рекомендовал воздержаться от покупки белья с изображениями.
— Одно время было популярно белье с рисунками, нанесенными красителями. Но практика показала, что поверхность ткани становится не такой качественной, потому что сверху имеется краситель, — сообщил Ильдаров.
Также, по его мнению, не всегда хорошим бывает постельное белье из шелка.
— Оно часто скользит и, даже несмотря на то что сама ткань мягкая и нежная, человек испытывает постоянный дискомфорт во время сна из-за скольжения, — уверен эксперт.
А терапевт посоветовала не покупать постельное белье из синтетических тканей.
— Даже если на вид оно более гладкое и шелковистое, через него кожа дышит хуже. Также на нем быстрее появляются катышки и теряется внешний вид. К тому же сон на синтетических тканях может привести к повышенной потливости, из-за чего человек хуже отдыхает, — предупредила врач.
Как сэкономить
Как рассказал Ильдаров, сэкономить на постельном белье можно, если оно произведено в нашей стране или непосредственно в городе Иваново.
— Даже предприниматели из Грузии приезжают в Иваново за постельным бельем, потому что знают, что это хороший вариант за невысокую стоимость, — сказал эксперт. — А самое главное, что российский производитель научился делать качественное белье и продолжает совершенствовать отечественное производство.
Чернышова же считает, что иногда ради экономии лучше один раз переплатить, чем постоянно вкладываться в очередную покупку белья.
— Бывает, что качественные ткани выдерживают большое количество стирок и сохраняют свой первоначальный вид очень долго. В конечном итоге получается более экономично, в сравнении с дешевым бельем, которое быстро придет в негодность и потребует замены, — заметила врач.
Как часто нужно менять
Замена постельного белья во многом зависит от индивидуальных особенностей и предпочтений человека, уверена Чернышова.
— Нужно учитывать — заправляется ли постель в течение дня, принимается ли душ перед сном. В среднем менять белье лучше в промежутке от одной до трех недель. Но дольше, чем три недели, спать на одном комплекте белья точно не стоит, — заверила терапевт.
Людям с хроническими кожными заболеваниями или светочувствительной кожей, склонной к раздражениям, специалист рекомендовала проконсультироваться перед покупкой постельного белья с врачом.