Как выбрать постельное белье и почему не стоит экономить на его покупке

От качественного сна зависит работоспособность и активность человека в течение дня.

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Постельное белье играет немаловажную роль во время засыпания и пробуждения.

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Как выбрать хороший текстиль и сэкономить на покупке — в материале «Вечерней Москвы».

Как выбрать постельное белье

По словам президента ассоциации текстильщиков России Шамхала Ильдарова, о качестве белья прежде всего говорят ткани, из которых оно произведено.

— Постельный текстиль обязательно должен быть сшит из 100-процентного хлопка — это первый и самый важный фактор, — подчеркнул эксперт.

Схожее мнение высказала и врач-терапевт Надежда Чернышова.

— В качестве постельного белья лучше отдать предпочтение хлопку и льну. Лен, конечно, стоит на пьедестале почета, потому что это натуральная ткань, которая летом создает эффект прохлады, а в зимнее время согревает, — пояснила специалист.

Президент ассоциации текстильщиков рекомендовал воздержаться от покупки белья с изображениями.

— Одно время было популярно белье с рисунками, нанесенными красителями. Но практика показала, что поверхность ткани становится не такой качественной, потому что сверху имеется краситель, — сообщил Ильдаров.

Также, по его мнению, не всегда хорошим бывает постельное белье из шелка.

— Оно часто скользит и, даже несмотря на то что сама ткань мягкая и нежная, человек испытывает постоянный дискомфорт во время сна из-за скольжения, — уверен эксперт.

А терапевт посоветовала не покупать постельное белье из синтетических тканей.

— Даже если на вид оно более гладкое и шелковистое, через него кожа дышит хуже. Также на нем быстрее появляются катышки и теряется внешний вид. К тому же сон на синтетических тканях может привести к повышенной потливости, из-за чего человек хуже отдыхает, — предупредила врач.

Как сэкономить

Как рассказал Ильдаров, сэкономить на постельном белье можно, если оно произведено в нашей стране или непосредственно в городе Иваново.

— Даже предприниматели из Грузии приезжают в Иваново за постельным бельем, потому что знают, что это хороший вариант за невысокую стоимость, — сказал эксперт. — А самое главное, что российский производитель научился делать качественное белье и продолжает совершенствовать отечественное производство.

Чернышова же считает, что иногда ради экономии лучше один раз переплатить, чем постоянно вкладываться в очередную покупку белья.

— Бывает, что качественные ткани выдерживают большое количество стирок и сохраняют свой первоначальный вид очень долго. В конечном итоге получается более экономично, в сравнении с дешевым бельем, которое быстро придет в негодность и потребует замены, — заметила врач.

Как часто нужно менять

Замена постельного белья во многом зависит от индивидуальных особенностей и предпочтений человека, уверена Чернышова.

— Нужно учитывать — заправляется ли постель в течение дня, принимается ли душ перед сном. В среднем менять белье лучше в промежутке от одной до трех недель. Но дольше, чем три недели, спать на одном комплекте белья точно не стоит, — заверила терапевт.