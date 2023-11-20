Как понять, счастлива ли ваша кошка

Мы можем лишь догадываться, что происходит в голове у кошек. Но вот что по этому поводу сейчас известно учёным.

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Язык тела кошек связан с двумя группами сигналов. Одни направлены на сближение с человеком, другие - на увеличение расстояния между питомцем и его хозяином. Нужно обращать внимание на все части тела кошки, а также на скорость, с которой она что-либо делает. К примеру, медленное моргание - признак того, что кошка расслаблена, а быстрое моргание с прищуренными глазами указывает на то, что кошка чего-то боится. В целом чем более открытое положение тела у кошки, тем меньше она испытывает стресса. Если кот растянулся на спине, демонстрируя вам живот, то он точно счастлив.

Если вы заметили, что кошка при вашей попытке к ней приблизиться прижимает к телу конечности и хвост, шипит, мяукает, то лучше оставьте её в покое. На то, что питомец расстроен, указывают опрокидывание мисок с едой и водой, попытки убежать, частое мяуканье, хождение взад и вперёд, частое трение о предметы.