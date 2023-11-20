Эффективные средства от грибка в доме и квартире

Плесень может появиться в любых квартирах и домах. Помимо неприятного запаха и темных пятен, которые портят вид комнаты, этот грибок может быть опасен для здоровья.

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Особенно для детского, ведь плесень поражает органы дыхания, приводит к аллергии и другим заболеваниям.

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«Лента.ру» выяснила, почему в домах возникает черная и зеленая плесень, как избавиться от плесени в доме с помощью подручных средств, и что делать, чтобы избежать повторного появления грибка.

Какой бывает плесень?

В квартирах и домах, особенно в помещениях с высокой влажностью и плохой системой вентиляции, могут появиться разные виды грибка.

Белая плесень

Такой грибок может появиться в цветочных горшках как реакция на избыток воды или использование некоторых удобрений. Также он иногда возникает на продуктах, например, сыре и хлебе. Есть пораженные продукты нельзя — можно отравиться.

Белая плесень в помещении также может быть опасна для здоровья, поскольку вызывает аллергию. В очень редких случаях она приводит к заражению мукормикозом — тяжелой инфекцией, при которой у человека поражаются почки, легкие и ткани мозга.

Зеленая плесень

Зеленая плесень может поражать стены, облицовочные и стройматериалы, например, кирпичи. Также она появляется на продуктах питания (кисломолочных и молочных, овощах и фруктах, хлебе), которые хранились неправильно. Их лучше сразу выбросить: такие продукты могут вызвать тяжелое отравление, заболевания желудка, кишечника и печени. Срезать пораженные участки бесполезно, поскольку споры проникают глубоко внутрь продукта и остаются в нем.

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Плесень-синева

Чаще всего плесень появляется на деревянных поверхностях, например, в бане из-за избытка влаги. Пораженные плесенью участки приобретают мутный синюшный оттенок. При этом они не разрушаются, так как грибок не влияет на прочность материала.

Черная плесень

Самый распространенный из всех видов грибка. Она может поражать любые поверхности в квартирах и домах: обои, штукатурку, бетон и краску. Может быть опасна для здоровья людей и приводить к серьезным последствиям.

Чаще всего черная плесень появляется на стенах, полу и мебели, иногда «выбирает» потолок и другие поверхности, проникает в труднодоступные места и вызывает неприятный запах. Поэтому избавиться от плесени в доме может быть непросто — но бороться с ней нужно обязательно.

Какая плесень — самая опасная?

Заведующая подразделением микробиологических исследований лаборатории «ЛабКвест», врач-бактериолог Вера Бондарчук в беседе с «Лентой.ру» отметила, что черная плесень является самым опасным видом грибка. Чаще всего от нее страдают органы дыхания.

Одни из самых распространенных разновидностей черной плесени — Aspergillus niger и Alternaria alternata, которые могут вызвать целый спектр заболеваний легких, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, — говорит Вера Бондарчук врач-бактериолог.

Эксперт пояснила, что в повышенной группе риска находятся аллергики и астматики, так как из-за наличия черной плесени они могут чаще страдать от приступов заболевания.

По словам врача, эти грибки могут провоцировать целый ряд симптомов, в том числе чихание, кашель, одышку, насморк и лихорадку. Помимо проблем с органами дыхания, у человека может развиться сепсис — опасное для жизни состояние, которое возникает, когда реакция организма на инфекцию повреждает его собственные ткани и органы.

Зараженные Alternaria alternata продукты могут вызвать пищевое отравление. Aspergillus niger, помимо прочего, способны привести к отомикозу — разновидности грибковой инфекции уха. В некоторых случаях грибки в помещении могут вызвать у человека заметные кожные реакции.

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Эксперт добавила, что кроме Aspergillus niger и Alternaria alternata в квартире может поселиться Aspergillus fumigatus. Он вызывает инвазивную грибковую инфекцию у тех, кто принимает иммунодепрессанты (их назначают при противоопухолевой терапии, при трансплантации органов и лечении аутоиммунных заболеваний: сахарного диабета, артритов и аллергических реакции).

Aspergillus fumigatus — основная причина заболеваемости и смертности пациентов, принимающих иммунодепрессанты. Этот грибок поражает овощи и фрукты с механическими повреждениями, а также зерно, которое может попасть к вам на стол в виде выпечки, — говорит Вера Бондарчук врач-бактериолог.

В целом жители квартир и домов, зараженных плесенью, могут заметить, что стали чаще болеть. Такие люди обычно жалуются на усталость и отсутствие сил даже при минимальной физической активности, без явной причины, заключает бактериолог.

Откуда в доме может появиться плесень?

Чаще всего плесень появляется в квартирах и домах по ряду причин — высокая влажность в помещении, нарушение циркуляции воздуха, частый перепад температур, подтекающие трубы в стенах и нехватка солнечного света.

Обычно черная плесень появляется в ванной, но иногда пятна плесени можно заметить и в других комнатах. Например, с этим часто сталкиваются владельцы квартир с промерзающими стенами, где из-за так называемых «мостиков холода» регулярно образовывается конденсат, — отметила Вера Бондарчук врач-бактериолог.

Эксперт добавила, что плохая работа вентиляции и редкое проветривание могут привести к повышению влажности во всей квартире, что не может не «порадовать» споры грибка.

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Помимо этого, плесень может появиться на испорченных продуктах в холодильнике и распространиться по всей его поверхности — например, грибки можно обнаружить на резиновом уплотнителе дверцы. В этом же месте плесень может появиться в стиральной машине и вызвать неприятный запах.

Микроорганизмы способны «пробраться» и в неочевидные, труднодоступные места — например, на пластиковые откосы окон и между страницами книг в домашней библиотеке.

Заметив одно или несколько пятен плесени, важно сразу начать действовать. Убрать плесень в ванной и других комнатах можно подручными средствами, которые есть у каждого в доме.

Как избавиться от плесени в доме?

Для того, чтобы избавиться от плесени в доме, важно понимать простое правило: чем раньше — тем лучше. Если плесень появилась совсем недавно, у хозяев есть шанс устранить ее самостоятельно, подручными средствами.

Применяя народные способы удаления пятен плесени, важно понимать, что они могут помочь только при небольших очагах поражения. Если грибком покрыта большая площадь, лучше использовать специализированные химические средства или обратиться к специалистам, — советует Вера Бондарчук врач-бактериолог.

По словам бактериолога, небольшие очаги черной плесени помогут убрать следующие препараты.

Перекись водорода

Для того, чтобы избавиться от плесени в доме, можно использовать простое средство из аптечки — перекись водорода. При концентрации три процента она используется в чистом виде, а при концентрации шесть процентов — разбавляется водой в пропорции один к одному.

Сначала место, где образовалась плесень, нужно очистить механически, используя губку или жесткую щетку. Затем необходимо обработать пятно и широкую область вокруг перекисью — удобнее всего делать это с помощью распылителя.

Далее необходимо подождать 10–20 минут и повторить механическую зачистку. После этого на место пятен плесени нужно снова нанести раствор и дождаться полного высыхания.

Для того, чтобы защитить себя от повторного появления грибка, можно повторить процедуру через несколько дней. При обработке следует помнить, что перекись водорода обесцвечивает поверхности.

Нашатырный спирт

Вместо перекиси водорода, упомянутой выше, для избавления от плесени можно использовать нашатырный спирт. При этом важно учитывать, что он хорошо удаляет плесень на твердых гладких поверхностях (например, если грибок появился на плите), но плохо справляется на пористых.

Как и перекись, спирт нужно смешать с водой в пропорции один к одному и обработать поверхность, а затем через час смыть водой и проветрить.

Работать с нашатырным спиртом нужно осторожно, поскольку он выделяет резкий неприятный запах и тоже обесцвечивает поверхности.

Столовый уксус

Столовый уксус в концентрации шесть или девять процентов тоже хорошо удаляет плесень. Для этого важно очистить поверхность от пятен плесени, а затем протереть ее тряпкой, смоченной в уксусе. Час спустя место нужно промыть водой и проветрить комнату.

Этот метод хорошо подойдет, если плесень появилась недавно. Если пятна грибка застарелые — лучше повторить процедуру несколько раз с интервалом в неделю. Это защитит дом от повторного появления плесени при том, что уксус не выделяет ядовитых испарений, и пользоваться им безопасно.

Пищевая сода

Пищевая сода — один из самых безопасных способов избавиться от плесени в доме. Она не вредит ни людям, ни животным. Сам метод очень простой: нужно смешать чайную ложку соды со стаканом воды и обработать составом пораженную поверхность. Кроме того, губкой с раствором пищевой соды можно протереть стены, вещи (если плесень появилась на них), предметы мебели. Через час поверхность можно протереть чистой губкой, но полностью соду смывать не стоит, потому что плесень может появиться снова.

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Масло чайного дерева

Для того, чтобы избавиться от плесени дома, можно использовать и эфирные масла — например, масло чайного дерева. Оно обладает сильным антигрибковым и антибактериальным действием, потому расход будет экономным.

Для приготовления раствора нужно в стакане воды размешать чайную ложку эфирного масла (туда же можно добавить несколько ложек соли).

После этого масло с водой заливают в распылитель и наносят на пораженную поверхность. В зависимости от того, гладкая она или пористая, дальше можно использовать губку или жесткую щетку.

Смывать раствор не нужно — во-первых, от уберет неприятный запах плесени, а во-вторых, защитит от повторного появления разных видов грибка. Помимо масла чайного дерева, для очищения от плесени могут подойти лавандовое или розмариновое эфирные масла.

Отбеливатель

Отбеливатель тоже хорошо удаляет плесень в доме. В состав этого средства входит гипохлорит натрия, который убивает разные виды грибка. Однако использовать его можно не на всех поверхностях: во-первых, из-за обесцвечивающего эффекта, а во-вторых, из-за свойств самого хлора. Отбеливатель хорошо подойдет для непористых материалов вроде плитки (потому сгодится, если плесень разрослась в ванной), однако если плесень появилась на дереве или гипсокартоне, он будет бесполезен. Причина в том, что хлор не проникает внутрь материала, где размножаются частицы плесени, а действует только на поверхности.

Раствор отбеливателя готовится просто: его нужно размешать водой в пропорции один к десяти, а потом нанести на поверхность до высыхания.

При этом важно учитывать, что жидкость может быть опасна для здоровья, работать с ней нужно в перчатках и маске, защищая органы дыхания.

Антисептическая грунтовка

Антисептическая грунтовка, которую можно купить в любом строительном магазине, — одно из самых надежных средств от плесени в доме. Оно подойдет, даже если плесень появилась давно, и защитит от повторного появления. Сами растворы часто продаются готовыми, что упрощает работу с ними.

Наносить грунтовку можно только на очищенную поверхность, поэтому зараженный материал нужно удалить (если плесень въелась глубоко, то нужно очистить все слои вплоть до кирпича или бетона). Материал наносят на сухую поверхность, как слой защиты, а затем приступают к отделке.

Советы по работе с очищающими материалами

При проведении любых процедур по избавлению от черной плесени, особенно связанных с химикатами, необходимо защищать руки и органы дыхания — это важно, поскольку грибки и средства очистки могут вызвать аллергию. Перчатки предотвратят химические ожоги на коже, а маска — попадание спор плесени в легкие.

После обработки зараженной поверхности стоит проверить другие, в том числе труднодоступные места — споры легко распространяются по помещениям и могут осесть в виде малозаметных очагов, продолжая наносить вред здоровью.

Основная сложность в борьбе с грибками в том, что черная плесень не всегда заметна — место, где распространились споры, может находиться под обоями или плинтусом. И если плесень в ванной или в комнате глубоко въелась в поверхность, ее придется удалить — например, вырезать участок обоев или счистить несколько миллиметров штукатурки.

Понять, что в доме есть грибок (даже если пятен плесени не видно визуально), почти всегда можно по запаху — это специфический неприятный запах сырости. Его можно устранить природными адсорбентами, такими как поваренная соль и кофейные зерна — емкости с ними нужно расставить по помещению. Тем не менее эти процедуры не помогут удалить плесень, их можно провести уже после уборки.

Как защитить дом от повторного появления плесени?

Для того, чтобы защитить свою квартиру от повторного появления плесени, важно устранить причины, по которым грибок распространился изначально.

Правила ухода за домом, чтобы не появилась плесень

Проветривать помещение и следить за уровнем влажности. В этом поможет специальный прибор — гигрометр, который можно недорого купить на любой торговой площадке.

Следить за состоянием вентиляции и вовремя очищать канал и решетку, чтобы обеспечить свободный поток воздуха. Стоит иметь в виду, что тяга в вентиляции может пропасть, если окна закрыты наглухо — рекомендуется оставлять небольшую щель, используя распространенную в пластиковых окнах функцию микропроветривания.

Если в квартире постоянно появляется конденсат, и регулярное проветривание не помогает, выходом может стать установка вытяжного вентилятора или осушителя воздуха.

Надежно утеплить дом или квартиру.

Сушить белье не в комнатах, а на балконе или лоджии, либо приобрести стиральную машинку с функцией сушки.

Lenta.ru

Если плесень появилась на кухне или в ванной, с ней нужно бороться и в локальных очагах, которые возникают на бытовой технике. В первую очередь это касается стиральной машины — после завершения цикла стирки необходимо сразу вынимать белье и приоткрывать дверцу для проветривания барабана. Также желательно протирать резиновые уплотнители (чаще всего плесень появляется именно там) сухой тряпкой. То же самое справедливо и для посудомоечной машины.