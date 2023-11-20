4 идеи для интерьера прямиком из СССР

Дизайнеры рассказали, что будет в тренде в 2024 году.

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Даже если вы планируете суперсовременный ремонт, нотка ретро стиля не помешает, тем более вайбы СССР в грядущем году снова в тренде.

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Мы изучили самые популярные элементы интерьера родом из СССР, которые были актуальны последний год, и готовы рассказать, какие идеи можно прихватить для себя.

Ковры, ковры и еще раз ковры

В первую очередь, ковер в советской квартире был крайне практичной вещью — и дополнительное утепление стен и пола, а также можно скрыть некоторые погрешности ремонта, который делали не слишком добросовестные рабочие. Сегодня нет необходимости прибегать к помощи ковра, однако дизайнеры в последний год все чаще использовали ковры в качестве трендового декора.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на качественные ковры, предпочтительно в темных оттенках — ваши друзья точно вдохновятся такой ретро-идеей и для своего дома.

Стеклоблок

Еще одна оригинальная идея, которую вы вряд ли встретите в доме своих друзей. Чаще всего подобный декор встречался в общественных местах, например, в оформлении столовых и кафе, но почему бы не попробовать взять идею на заметку и для своей кухни? Дизайнеры интерьеров советуют присмотреться к стеклянному оформлению с самого начала 2024 года. Достаточно нескольких прозрачных блоков или стеклянной ширмы для того, чтобы все ваши гости останавливались и рассматривали необычный интерьерный ход.

Паркет елочкой

Все мы помним эту легендарную укладку паркета — елочкой были выложены полы не только в квартирах, но и в государственных организациях. Помимо того, что такая идея для вашего дома будет ультратрендовой, это еще и экологично. Дизайнеры рекомендуют использовать как можно больше натуральных материалов во время ремонта в 2024 году.

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