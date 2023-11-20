Эксперт объяснил, почему нельзя сушить одежду на батареях

В зимние месяцы многие люди сушат белье на батареях. Но такой метод может быть опасен для здоровья, говорит специалист по радиаторам Нэнси Эмери.

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По её словам, батареи могут стать рассадником плесени, если их часто использовать для сушки одежды. Это приводит к увеличению количества конденсата из-за отсутствия воздушного потока. Влажный воздух от мокрой одежды превращается в капли воды, когда попадает на холодную поверхность радиатора, создавая идеальные условия для развития плесени.

При сушке одежды в помещении влага выделяется в воздух, а количество воды в мокрой одежде может достигать литров, поэтому, как только вода испаряется, ей нужно куда-то уходить. Вся эта вода затем будет перемещаться по потоку воздуха, пока не прилипнет к первой встреченной холодной поверхности, создавая идеальную среду для роста плесени.