Как выбрать качественную искусственную ель

До Нового года осталось чуть больше месяца – самое время начать выбирать ель. Москва 24 выяснила, какова минимальная стоимость искусственных деревьев, а эксперты рассказали, на что обращать внимание при покупке и как украсить главный символ праздника в этом году. Как выбрать?

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Главное, что нужно помнить перед покупкой, – искусственная ель не должна издавать резкий химический запах. Кроме того, у продавца обязательно должен быть сертификат качества на изделие, рассказала Москве 24 дизайнер интерьера Александра Терентьева.

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В целом, по ее словам, при выборе главного символа Нового года нужно обращать внимание на следующие критерии. Способ сборки. Искусственные ели бывают довольно простые в эксплуатации – перед праздником нужно просто прикрепить ветви к каркасу и установить ель.

"Но есть и те, где каждую ветку надо вставлять в другую, тем самым наращивая объем, а затем прикреплять к каркасу. Это неудобно, процесс сборки и разборки вряд ли будет приносить удовольствие. Поэтому обязательно стоит обратить внимание на этот пункт", – посоветовала она.

Прочность каркаса. Основание не должно быть шатким, а каркас должен выдерживать вес ветвей и игрушек. Материал иголок. На рынке есть варианты с иголками из ПВХ, когда нарезанные нити крепят на проволоку-ветвь.

"Есть ели с литыми иголками, которые смотрятся более реалистично, но такой товар будет дороже. Третий вариант – когда основание и внутренние ветки сделаны из ПВХ, а внешние – из литых иголок. Такие ели смотрятся довольно эффектно и стоят приемлемо", – отметила эксперт.

Запах. Если покупка совершается в крупных сетевых магазинах, то товар всегда имеет сертификат качества, который гарантирует, что ель не токсична, безопасна для детей и животных.

"Если же это маленькая точка, то нужно обязательно запросить этот сертификат. Не стоит брать ель, если чувствуется хоть малейший химический запах", – отметила эксперт.

Размер и форма. Бывают пышные, а также узкие и длинные деревья. Вторые созданы для небольших помещений. Поэтому, если площадь ограничена, лучше выбрать именно такую.

Качество декора. Если ель со встроенной гирляндой и уже нанесенным искусственным снегом, то перед покупкой важно проверить, чтобы все светилось и не осыпалось.

Тренды дизайна В свою очередь, очень многое зависит от высоты ели и ее "наряда", рассказала дизайнер интерьера Наталия Шевлягина. По ее словам, в идеале высота дерева должна составлять две трети от высоты помещения – так ель будет наиболее гармонично смотреться в интерьере.

Если выбор падает на модель со встроенной гирляндой, то лучше отдавать предпочтение однотонным вариантам освещения – они не будут перегружать комнату пестротой света, отметила дизайнер. Она также добавила, что в 2023 году не стоит украшать ель мишурой – лучше сделать выбор в пользу широких лент и бантов. Можно также внести в декор динамику: украсить дерево крупными игрушками в нижней части, а наверху – средними и мелкими.