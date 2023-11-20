5 вещей в доме, которые говорят о низкой самооценке хозяйки

Гостеприимные хозяйки тщательно подбирают декор, но порой забывают о самых элементарных вещах. Эксперты утверждают, что по пяти пунктам можно распознать тяжелое эмоциональное самостояние казалось бы идеальной и приветливой домохозяйки.

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Эксперты утверждают, что женщины, позволяющие себе спать на потертом, грязном или устаревшем постельном белье, не уважают себя и свой комфорт.

Грязная посуда, оставленная на ночь тоже говорит о проблемах. Согласно словам экспертов, подобное может быть сигналом апатии и первых признаков депрессии.

Еще один прямой пример нелюбви к себе и своему телу — полотенца для ванной комнаты. Старые и потертые полотенца — верный признак того, что женщина не любит ни себя, ни свое собственное тело.

Последние два пункта, на которые обращают внимание эксперты — это застарелый гардероб и неуместные элементы декора. Инфантильные покупки и накопительство в духе Плюшкина говорят о проблемах, передает портал «ProГород».