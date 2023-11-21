Россияне рассказали, каких предметов им не хватает дома

Около 70% россиян недовольны условиями своего проживания в своtм или арендуемом жилье. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого «ВсеИнструменты.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Так полностью комфортно в своём жилье себя чувствуют только 28% опрошенных. Большинству (44%) для комфортной жизни не хватает мебели. Ещё 39% не могут жить без кондиционера.

25% не хватает бытовой техники, 13% — осветительных приборов. 10% важно докупить текстиль, 8% — предметы декора. Эти предметы нужны россиянам для улучшения условий проживания, создания красивой обстановки и уюта.