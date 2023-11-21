Россияне рассказали, каких предметов им не хватает дома
Около 70% россиян недовольны условиями своего проживания в своtм или арендуемом жилье. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого «ВсеИнструменты.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».
Так полностью комфортно в своём жилье себя чувствуют только 28% опрошенных. Большинству (44%) для комфортной жизни не хватает мебели. Ещё 39% не могут жить без кондиционера.
25% не хватает бытовой техники, 13% — осветительных приборов. 10% важно докупить текстиль, 8% — предметы декора. Эти предметы нужны россиянам для улучшения условий проживания, создания красивой обстановки и уюта.
При этом более половины опрошенных (54%) не могут докупить необходимые предметы более года. Ещё трети (33%) не позволяют приобрести что-то нужное другие спонтанные покупки. 24% считают, что с покупкой необходимых вещей нужно повременить.