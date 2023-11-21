Эксперты рассказали, как украсить елку на Новый год

Самое время задуматься о том, как и в каком стиле украшать праздничную елку к новогодним праздникам. Эксперты рассказали о трендах наступающего года.

© Вечерняя Москва

Монодизайн нельзя назвать новой тенденцией, это уже стало классикой. Стильно выглядит елка, если украшения на ней подобраны в одной цветовой гамме. Стоит остановить свой выбор на таких цветах, как серебряный, золотой, белый, красный или голубой.

Популярностью пользуется эконаправление. В духе этого тренда — сделанные вручную шарики из бумаги, ваты или шерсти, фигурное печенье и подарки в обертке из переработанной бумаги. Украшения можно сделать и из любых природных материалов, а также использовать игрушки из дерева.