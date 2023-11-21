Раскрыт действенный способ почистить белые кроссовки

Профессиональная уборщица Броган (фамилия неизвестна) раскрыла действенный способ почистить белые кроссовки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok, который насчитывает 5,7 миллиона подписчиков.

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В первую очередь юзерша с никнеймом nottheworstcleaner посоветовала снять с обуви шнурки, опрыскать их любым спреем для выведения пятен и оставить на 15 минут. Затем, по ее словам, необходимо на полчаса поместить кроссовки и шнурки в небольшой тазик, наполненный водой комнатной температуры с содой.

«Пищевая сода помогает устранить запахи, пятна и отбелить материал», — пояснила она.

После упомянутых действий, как рассказала инфлюэнсерша, стоит вручную удалить въевшуюся грязь с помощью мягкой щетки и поменять воду в емкости. Кроме того, Броган порекомендовала залить чистую теплую воду, добавив в нее средство для мытья посуды и пятновыводитель.

«Средство для посуды уберет остатки соды с ткани», — уточнила она.

В заключение девушка подчеркнула, что с помощью губки можно очистить подошву, а после этого завернуть обувь в кухонные полотенца и высушить на солнце.