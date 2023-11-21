Почему нельзя стирать коврики для ванной в стиральной машине

Если вы стираете коврики для ванной и другие тяжелые предметы в стиральной машине, самое время перестать это делать. Рассказываем, почему.

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Коврики для ванной впитывают так много воды, что в конечном итоге они весят гораздо больше, чем рассчитано на стиральную машину. Современные стиральные машины имеют гораздо более высокую скорость отжима, чем раньше. Но более высокие скорости создают большее усилие при работе с тяжелыми предметами, а увеличенный вес буквально "разрывает" стиральную машину на части.

Если вы будете регулярно стирать коврики для ванной в стиральной машине, вы рискуете столкнуться с двумя проблемами, решение которых обойдется вам очень дорого.

Такое использование стиральной машины может вывести из строя сливной механизм. Коврики для ванной комнаты часто имеют резиновую основу, которая распадается при стирке. Эти маленькие резиновые кусочки блокируют сливной насос, засоряя его двигатель и сливную магистраль. Часто в таких случаях требуется полная замена сливного механизма. Его также могут повредить коврики и без резиновой подложки, так как длинные волокна обрываются во время стирки и тоже попадают слив. Стирка ковриков для ванной может повредить подшипник, который поддерживает барабан стиральной машины и принимает на себя основную тяжесть во время стирки тяжелых предметов.

Если вы уже не раз стирали коврики для ванной в своей стиральной машине, возможно, еще не слишком поздно перестать это делать. Чтобы оценить нанесенный ущерб, можно провести небольшой тест: открыть дверцу машинки и повращать руками барабан. Он должен двигаться легко и плавно, с небольшим шумом. Если вы слышите звонкий, скрежещущий звук, стиральная машина под угрозой поломки, и, возможно, стоит позвать мастера для оценки и ремонта.

Какие еще предметы не рекомендуется стирать в обычной стиральной машинке?