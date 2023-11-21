Места больше нет! Советы для тех, кто живет в небольшой квартире

Человек так устроен, что ему всегда кажется, что где-то трава зеленей. И не всегда причиной тесноты является маленькая площадь жилья. Чаще всего, люди становятся заложниками вещизма. Те, кто любит копить хлам и не умеет правильно организовать пространство своей квартиры, всегда будут испытывать неудобства. Редакция "Клео.ру" приготовила несколько советов для тех, кто живет в небольшой квартире. Как визуально расширить пространство? Давайте разбираться.

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1. Нужно убрать все лишнее , ведь в маленькой квартире каждый метр на счету. Хранить старые вещи в малогабаритной однушке или студии недопустимо. Вы можете выбросить то, то совсем не пригодится, отвезти на дачу какие-то редко используемые вещи, а отслужившее свое отдать на благотворительность.

2. Используйте больше света. Как известно, солнечный свет и оттенки белого способны визуально расширить жилое пространство. Это касается и обоев, и штор, и мебели, и количества окон. Также в этом могут помочь зеркала и лампы.

3. Многоуровневое хранение – отличный способ разложить все необходимое в имеющихся пространствах мебели, шкафов, потолков. Под спальной кроватью, например, можно разместить большое количество ящиков для самых разных нужд.

4. Используйте мебель-трансформер , которая может быть одновременно шкафом и столом, например. Или креслом и кроватью. Или столом и гладильной доской. Вариантов масса. Такая мебель очень помогает спасти пространство от захламленности.

5. Разбейте пространство на несколько зон. Даже небольшая квартира может быть уютной и просторной, если в ней имеется несколько отдельных уголочков. При отсутствии стены с помощью высокого и широкого шкафа можно разделить спальную зону на две: для сна и для спокойного отдыха или работы.