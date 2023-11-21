Названы четыре ошибки при выборе цвета в гостиной

В оформлении гостиной не должно быть перебора с цветом и должны присутствовать акценты. Четыре ошибки при выборе оттенков в этой комнате назвала дизайнер интерьера Юлия Тычино, пишут «БелНовости».

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Первой ошибкой специалистка считает отсутствие ярких пятен — без акцентов интерьер будет выглядеть скучным. Нежелательным будет и слишком большое разнообразие оттенков. «Достаточно использовать максимум четыре цвета, иначе интерьер будет выглядеть слишком броским», — пояснила Тычино.

Еще одним недочетом дизайнер назвала отсутствие баланса цветовой гаммы — в жилом помещении нужно выдерживать гармонию цветов. Специалистка также считает ошибочным шагом покупку краски без выкраса, так как после извлечения из тары оттенок может смотреться по-другому.

Для оформления гостиной Тычино посоветовала использовать сложные, многогранные цвета — например, пепельно-розовый, персиковый, бежевый, кремовый, голубой и оливковый.