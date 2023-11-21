Ковер для дома: как выбрать лучший в зависимости от комнаты

Ходить босиком по мягким ворсинкам – отдельный вид удовольствия: приятно, тепло и удобно. Однако в современных жилых пространствах ковер является скорее декоративным решением.

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Виды, формы, цвета тканых напольных покрытий настолько разнообразны, что определить лучший не всегда удается сразу.

Чтобы приобрести ковер для дома и не пожалеть, следует выбирать его в зависимости от комнаты.

Если речь идет о гостиной, небольшой ковер желательно постелить так, чтобы он визуально сгруппировал элементы мебели. Хорошо, если кресла, диван и банкетки будут располагаться на нем его не полностью, а хотя бы наполовину.

В столовой на тканом изделии лучше поместить обеденную группу таким образом, чтобы с каждой стороны оставались внушительные края текстильного полотна. Важно, чтобы окантовка ковра не задиралась при отодвигании стульев назад и в сторону.

В спальне все зависит от расположения кровати. Ковер может частично располагаться под спальным местом, чтобы на поверхность пола было удобно вставать. Или же он может быть массивным, использоваться для дополнительного утепления пола в домашней обители сна.