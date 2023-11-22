5 ошибок при пользовании увлажнителем воздуха

Увлажнитель воздуха сам по себе - полезный для дома прибор. Но пользоваться для этого им нужно правильно.

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Неправильное размещение. К примеру, нет никакого смысла ставить увлажнитель воздуха в ванной или на кухне. Лучше всего его поместить в комнату, где вы проводите много времени. Допустим, в спальне или в гостиной. На пол можно ставить лишь отдельные модели увлажнителей, а все остальные - на подставку, тумбу и т.п., высота которой - минимум 50 см. Не стоит располагать увлажнитель около отопительных приборов или рядом с местом, где вы спите.

Наполнение неподходящей водой. Есть несколько разновидностей увлажнителей. Это ультразвуковые, паровые, традиционные. У каждого из них - свои требования. Только качественной и хорошо очищенной водой можно наполнять ультразвуковые, а в паровые и традиционные допускается наливать и обычную водопроводную.

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Отсутствие контроля влажности в помещении. Нормальный уровень влажности в помещении - примерно 40%. Также этот показатель не должен превышать 60%. При этом купить и поставить увлажнитель в квартиру может быть недостаточно - нужно постоянно ещё и следить за уровнем влажности.

Неправильный уход. Если регулярно не чистить и никак не обслуживать увлажнитель, то прибор может навредить здоровью человека. Бак рекомендуется обычно мыть раз в неделю, а расходные материалы нужно менять своевременно.