Эксперт посоветовала отказаться от новогодней мишуры, если в доме питомец

Зеленова уточнила: - Следствие – тяжелая операция с удалением части кишечника и очень осторожным прогнозом. Бывает, что мишура наматывается петлей на язык. Этого не видно, а кот мучается. Никогда не пытайтесь самостоятельно достать "дождик", потянув за него: вы можете нанести непоправимый вред здоровью вашего любимца. Как правило, после съеденного новогоднего украшения у питомца – неважно, собака или кошка, – начинаются рвота, вялость, проблемы со стулом. В таких ситуациях стоит сразу же обращаться за помощью к специалистам.