Эксперт посоветовала отказаться от новогодней мишуры, если в доме питомец

Ветеринар посоветовала отказаться от новогодней мишуры, если в доме питомец
Домашнее животное может заинтересоваться яркими украшениями и проглотить их. После этого поправлять здоровье питомца придется через тяжелые операции. Об этом сообщила ветеринар Ольга Зеленова.
Эксперт подчеркнула, что, например, блестящий "дождик" растягивается в кишечнике животного и травмирует, останавливает его работу.
Зеленова уточнила: - Следствие – тяжелая операция с удалением части кишечника и очень осторожным прогнозом. Бывает, что мишура наматывается петлей на язык. Этого не видно, а кот мучается. Никогда не пытайтесь самостоятельно достать "дождик", потянув за него: вы можете нанести непоправимый вред здоровью вашего любимца. Как правило, после съеденного новогоднего украшения у питомца – неважно, собака или кошка, – начинаются рвота, вялость, проблемы со стулом. В таких ситуациях стоит сразу же обращаться за помощью к специалистам.
Ветеринар заявила Тульской службе новостей: - Кошачий язык устроен таким образом, что попавший "дождик" или, например, нитку кот не может выплюнуть из-за физиологии. Получается, что пушистый друг хотел поиграть, но случайно проглотил.