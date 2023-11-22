Названы способные быстро погубить огород растения

Лопух и ряд других растений могут погубить огород за один сезон. Способные быстро принести серьезный вред растения назвала агроном Анастасия Коврижных, передают «БелНовости».

Названы способные быстро погубить огород растения
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Лопух быстро разрастается, тем самым затрудняя рост других растений, также он служит местом обитания для вредителей. Кроме того, не стоит держать на участке жимолость — она тоже быстро распространяется и может стать источником заболеваний.

Третье нежелательное растение — конский каштан, в листьях и плодах которого содержатся вредные для растений вещества. Также Коврижных не советует сажать на участке крупные деревья, например, березу и ясень. Такие растения будут забирать из почвы всю влагу и питательные вещества.