Вредные привычки, из-за которых в доме царит хаос

Нередко случается так, что, сколько бы времени мы ни уделяли порядку в доме, в нем всегда царит хаос. Подчас происходит так из-за вредных бытовых привычек, которые сводят на нет все наши старания.

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Возможно, вы даже не подозреваете о том, что именно эти привычки создают беспорядок в квартире и ежедневно выматывают вас.

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Подробнее о вредных привычках, которые мешают вам жить в чистоте и уюте, читайте в материале "Рамблера".

Разбрасывать бумаги

Постарайтесь вспомнить – сколько в вашем доме хранится ненужной макулатуры? Какая-то годами пылится в ящиках, а какая-то наверняка разбросана по всему дому. Чаще всего страдает прихожая, где мы усердно складируем рекламные буклеты, старые счета, чеки и прочий мусор, который лишь создает ощущение беспорядка.

Возьмите за правило избавляться от ненужной бумаги сразу же. Курьер принес чек вместе с едой – тут же отправьте чек в мусорку. Погасили счета? Выбросите квитанцию, если она вам больше не требуется, или сложите в специальную папку.

Использовать шкаф вместо кладовки

Нередко, пытаясь навести порядок впопыхах, мы закидываем в шкаф все, что попадется под руку: грязные вещи, постельное белье, нижнее белье, книги, ежедневники, мелкие провода... перечислять можно бесконечно. Такая привычка позволяет создать видимый порядок в квартире, но затем вы открываете шкаф и попросту не можете ничего в нем найти.

Чтобы этого не происходило, организуйте место для каждой вещи в доме. Кроме того, будет полезно установить небольшую коробку для вещей, у которых нет конкретного места или для тех, которыми вы пользуетесь крайне редко.

Бросать вещи на спинку кресла или стула

После тяжелого дня мало у кого остаются силы для того, чтобы тщательно развешивать вещи в шкафу. Вот почему нередко люди разбрасывают одежду по всей квартире или складируют ее на спинке кресла, что также создает ощущение беспорядка в доме.

Лучше всего побороть эту привычку помогает корзина для грязного белья. Установите ее в ванной или в гардеробной и сразу же скидывайте туда вещи, которые нужно постирать.

Покупать вещи, для которых нет места

Если ваша квартира не велика, очень скоро любовь к покупкам может обернуться захламленным пространством. Чтобы этого не произошло, во-первых, постарайтесь подходить ответственнее к шопингу – если вы хотите приобрести десятую пару джинсов, не совершайте импульсивную покупку, а подождите хотя бы несколько дней. Вполне возможно, что по прошествии этого времени вы поймете, что желание купить новую пару было импульсивным.