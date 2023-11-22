Эксперт рассказал, какая елка экологичнее — живая или искусственная

«Если формально сравнивать, то можно использовать два этих варианта, особенно если вы искусственную елку потом утилизируете через систему вторичной переработки. Но если вы покупаете каждый год пластиковую елку, а потом выкидываете ее в лес, — это никуда не годится», — отметил эксперт.